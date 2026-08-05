Por impulso del PJ, el Concejo Deliberante de Federación aprobó por unanimidad un reclamo a ENERSA

El Bloque de Concejales Justicialistas de Federación logró la aprobación unánime de un Proyecto de Resolución mediante el cual el Honorable Concejo Deliberante solicita a ENERSA la adopción de medidas para mejorar las condiciones de seguridad del Centro de Transformación ubicado en la intersección de avenida Néstor Kirchner y Pedro Páez.

La iniciativa fue elaborada a partir del reclamo planteado por vecinos de ese sector de la ciudad, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del predio donde funciona la infraestructura eléctrica.

Entre los principales puntos, la resolución solicita a la empresa provincial la adecuación inmediata del cerramiento perimetral, reemplazando el alambrado existente por un muro que cumpla con las normas de seguridad vigentes, con el objetivo de brindar mayor protección a quienes viven en las inmediaciones.

Además, el proyecto requiere la intervención del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) para que evalúe la situación y promueva las acciones correspondientes.

Otro de los aspectos contemplados en la iniciativa es la realización de un estudio de factibilidad que permita analizar la posibilidad de relocalizar el Centro de Transformación fuera del casco urbano, atendiendo al crecimiento de la ciudad y a las inquietudes planteadas por los vecinos.

Desde el Bloque Justicialista destacaron a 7Paginas, que la aprobación unánime del proyecto representa una respuesta institucional a una demanda de la comunidad y reafirma el compromiso de los concejales de trabajar en favor de la seguridad y la calidad de vida de los federaenses.

La resolución ahora será remitida a ENERSA y a los organismos competentes para que evalúen los pedidos formulados por el Concejo Deliberante y adopten las medidas que consideren pertinentes.