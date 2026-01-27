Por información malintencionada: Di Gracia aclaró que el 80% de los vecinos de Federación paga el monto mínimo de tasas

La funcionaria explicó que más del 80% de los contribuyentes de la ciudad paga el monto mínimo de las tasas municipales, lo que representa un valor aproximado de 45 mil pesos mensuales. En números concretos, detalló que 6.453 contribuyentes sobre un total de 7.986 registrados en Federación abonan ese importe.

En ese sentido, Di Gracia remarcó que el grupo de vecinos que paga valores más altos constituye una minoría muy reducida y que esos montos responden, en forma específica, a la cantidad de propiedades que poseen en distintos puntos de la ciudad, todas ellas con acceso a la totalidad de los servicios municipales, motivo por el cual tributan en consecuencia.

Asimismo, la secretaria señaló que uno de los factores centrales que incide en el valor de las tasas es el fuerte incremento del avalúo fiscal de las propiedades aplicado por el gobierno provincial, el cual supera el 330%. Esta suba, explicó, puede observarse claramente al comparar las boletas correspondientes al año 2025 con las actuales.

Di Gracia afirmó que la aclaración tiene como objetivo desmentir versiones que buscan instalar la idea de que la mayoría de los vecinos paga tasas elevadas, algo que —según sostuvo— queda claramente demostrado que no es así. También destacó el esfuerzo que realiza la gran mayoría de los federadenses para cumplir con sus obligaciones tributarias en un contexto económico complejo, donde muchas veces resulta difícil hacerlo, pero aun así se cumple.

Finalmente, la funcionaria indicó que desde el municipio se escuchan las críticas y aportes de los vecinos, y señaló que en el último mes se han implementado mejoras en la dinámica de los servicios. En ese marco, enumeró que con el aporte mínimo de 45 mil pesos se cubren servicios esenciales como agua potable, recolección de residuos, iluminación pública, cloacas, barrido y limpieza, cortes de pasto, mantenimiento de calles de ripio, bacheo de la trama vial y el combustible para el parque automotor municipal, con el objetivo de mantener la ciudad en las mejores condiciones para beneficio de todos los vecinos.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas