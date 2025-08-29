Por la entrega equivocada de bebe fallecido: El director del Masvernat confirmó que la morgue fue intervenida

“Lo que se está analizando es cómo, en un recipiente rotulado de manera correcta, no estaba el cuerpo correspondiente”, explicó Dodorico ante la consulta de un cronista de 7Paginas. En ese marco, señaló que la situación ya fue denunciada a la Fiscalía y que se abrió una investigación administrativa y judicial.

El médico relató que el bebé en cuestión había permanecido internado 13 días en el área de neonatología, donde falleció el pasado miércoles por la mañana. Según indicó, “todos los pasos administrativos previos se habían cumplido”, pero la falla se produjo al momento del retiro desde la morgue.

Ante esta situación, el hospital activó un protocolo interno que incluyó la revisión de documentación, la comunicación inmediata con la justicia y el acompañamiento a la familia afectada para realizar el reconocimiento del cuerpo. “Se puso todo a disposición para que se aclare la situación. La morgue quedó bajo la supervisión del jefe de seguridad del hospital”, remarcó Dodorico.

Consultado sobre si pudo haber existido mala intención, el director fue cauto, “Yo no voy a tomar postura en esa situación, sería imprudente hasta que la justicia lo determine. Lo que puedo asegurar es que vamos a investigar y, si hubo responsabilidades, se actuará en consecuencia”.

El funcionario también confirmó que la justicia será la encargada de definir la identificación de ambos cuerpos, ya que dos familias se vieron afectadas por este error. “Lo más importante ahora es que esa madre y ese padre puedan tener la certeza y culminar su duelo como corresponde”, expresó.

Finalmente, Dodorico aclaró que el tratamiento médico recibido por el bebé durante su internación fue acorde a lo que requiere un prematuro extremo, descartando irregularidades en el área de neonatología.

El hecho, calificado como una grave negligencia, mantiene en vilo a la comunidad y derivó en la intervención del servicio de morgue, mientras la justicia avanza en la investigación para establecer cómo se produjo el error.

Redaccion de 7Paginas