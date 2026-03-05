Por la escala del conflicto en Medio Oriente, refuerzan la seguridad en la represa de Salto Grande

El encuentro se realizó en el ámbito de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con el objetivo de fortalecer los dispositivos de seguridad en una infraestructura considerada estratégica para el país.

De la reunión participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; el gerente general de Salto Grande, Gustavo Araujo; el jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Matías Andrés Pérez; el titular de Prefectura Concordia, Jorge Horacio Ribinski; y el jefe de Prefectura Salto Grande, Néstor Alfredo Hoffmann.

Según se supo, durante el encuentro se abordaron lineamientos de coordinación interinstitucional para fortalecer las medidas preventivas y los dispositivos de resguardo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, ubicado sobre el río Uruguay, en la frontera entre Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay.

Alerta de seguridad en todo el país

La reunión se produjo luego de que el presidente Javier Milei dispusiera elevar el nivel de seguridad nacional tras los recientes acontecimientos en Medio Oriente, vinculados al conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado, la Oficina del Presidente informó que la medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros sectores, con el objetivo de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes.

En ese marco, el Gobierno nacional dispuso reforzar de manera preventiva la seguridad en instalaciones estratégicas, así como también incrementar la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras en el país.

Controles reforzados e inteligencia

Además, por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos internacionales en cooperación con agencias extranjeras, con el objetivo de detectar posibles riesgos o amenazas para la seguridad nacional.

También se activó el protocolo de alerta en las fronteras, que contempla el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, un mayor seguimiento de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

El esquema de seguridad se implementa de manera coordinada entre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

En este contexto, la represa de Salto Grande fue incluida dentro de los puntos estratégicos a resguardar, por lo que se avanzó en la planificación de medidas preventivas adicionales para reforzar la seguridad del complejo hidroeléctrico.