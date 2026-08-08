Por la llegada de El Niño, cierran preventivamente el acceso a la Estación de Bombeo de la Defensa Sur de Concordia

La restricción alcanzará tanto al tránsito vehicular como peatonal, por lo que desde el Municipio solicitaron a los vecinos respetar las señalizaciones y las indicaciones dispuestas en el sector.

La decisión forma parte de las acciones preventivas que lleva adelante el gobierno local para reducir los posibles impactos asociados al fenómeno meteorológico anunciado para los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta el riesgo de incremento de las precipitaciones y del nivel del río Uruguay.

Desde la Municipalidad señalaron que se continuará trabajando en la planificación y ejecución de medidas destinadas a fortalecer la respuesta de la ciudad ante eventuales escenarios de crecidas y lluvias intensas.

La Defensa Sur constituye uno de los sectores estratégicos del sistema de protección de Concordia frente a las crecientes, por lo que el cierre del acceso a la estación de bombeo apunta a preservar las condiciones operativas y de seguridad de las instalaciones ante el escenario climático previsto.