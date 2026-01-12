Por la lluvia de aserrín, el Municipio se pone al frente de los reclamos contra Egger y Azcué se reunirá con vecinos

Según la información oficial, desde la primera denuncia recibida el viernes 26 de diciembre, las autoridades municipales vienen realizando un monitoreo permanente de la situación, manteniendo contacto directo tanto con la firma como con los vecinos afectados. Ese mismo día, funcionarios municipales se comunicaron con directivos de la empresa para interiorizarse sobre lo ocurrido, recorrieron la zona denunciada y efectuaron verificaciones en el territorio ante cada aviso recibido.

Asimismo, se coordinaron medidas inmediatas con la empresa para mitigar el problema, entre ellas ajustes operativos y la implementación de controles preventivos. En los días posteriores, personal técnico del Municipio, a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental, llevó adelante inspecciones periódicas en la planta y recorridas en los barrios afectados, recepcionando denuncias formales, registros audiovisuales aportados por los vecinos y documentación técnica presentada por la empresa sobre las causas del inconveniente y las acciones correctivas adoptadas.

No obstante, ante la reiteración de nuevos episodios durante el último fin de semana, que fueron constatados por inspectores municipales en el lugar, el Municipio resolvió reforzar las medidas de control y avanzar con los procedimientos administrativos correspondientes para exigir a la empresa una solución inmediata a la problemática.

En este contexto, se confirmó que el intendente Francisco Azcué recibirá el próximo martes a un grupo de vecinos de Villa Adela, con el objetivo de escuchar de primera mano sus reclamos, brindar información detallada sobre las acciones realizadas hasta el momento y continuar con un seguimiento cercano de la situación.

Desde el Ejecutivo municipal se reafirmó el compromiso de estar presentes, actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar de los vecinos, manteniendo abiertos los canales de diálogo y ejerciendo plenamente las competencias de control que le corresponden.