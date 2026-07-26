Por la rotura del Acueducto Roca, habrá un corte de agua potable hasta el domingo al mediodía en algunos barrios de Concordia

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que un sector de la ciudad de Concordia permanecerá sin servicio de agua potable hasta el mediodía de este domingo 26 de julio debido a la rotura del Acueducto Roca.

Según se comunicó a 7Paginas, la interrupción del suministro obedece a los trabajos de reparación que se llevan adelante en boulevard Ayuí, entre boulevard Yuquerí y Virgen de Fátima, donde se detectó la avería.

Los barrios afectados por el corte son:

La Bianca

Pampa Soler

Divino Niño

21 de Septiembre

Don Jorge

Lavardén

Tavella Norte

Desde el organismo señalaron que, una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio será gradual, por lo que la normalización total podría demandar algunas horas más, dependiendo de cada sector.

Ante esta situación, el EDOS solicitó a los vecinos de los barrios afectados hacer un uso responsable del agua disponible hasta que el suministro quede completamente restablecido.

Finalmente, el organismo agradeció la comprensión de la comunidad mientras se desarrollan los trabajos necesarios para reparar el acueducto y normalizar el servicio en toda la zona afectada.