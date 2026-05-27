Por la tala de un árbol que cayó sobre la línea de media tensión, Calabacilla y parte de Colonia Yeruá estuvieron sin energía

Una interrupción total del suministro de energía eléctrica afectó este miércoles a los usuarios de la localidad de Calabacilla y a un sector de Colonia Yeruá. El inconveniente se originó a las 13:20 horas como consecuencia de la caída de un árbol de gran porte sobre las líneas aéreas de media tensión.

Según se informó a 7Paginas, el hecho tuvo lugar en un monte de eucaliptos situado en un terreno de propiedad privada, ubicado sobre el acceso a Puerto Yeruá. Mientras se realizaban tareas de tala en el predio, uno de los ejemplares cayó de forma imprevista sobre el tendido eléctrico, provocando la rotura de un conductor de media tensión y la consecuente salida de servicio del sistema que abastece a la zona.

Rápida respuesta y restitución del servicio

Ante la emergencia, cuadrillas operativas y personal técnico de la Cooperativa Eléctrica de Concordia se trasladaron de inmediato al lugar del incidente para evaluar los daños y comenzar con las complejas maniobras de reparación.

Tras intensas tareas de reparación de los cables dañados y la realización de los ensayos de seguridad correspondientes, el servicio de energía eléctrica comenzó a normalizarse paulatinamente, quedando restituido en su totalidad a las 15:33 horas.

Comunicado y advertencia de la Cooperativa Eléctrica

Desde la entidad cooperativa emitieron un comunicado para pedir disculpas a los socios y usuarios de la región por las molestias ocasionadas a raíz de la interrupción del suministro, aclarando que el apagón se produjo por razones totalmente ajenas a la institución.

Asimismo, las autoridades de la cooperativa aprovecharon la oportunidad para recordar a la comunidad la importancia de extremar las medidas de prevención. En este sentido, instaron a los propietarios de terrenos a tomar los recaudos necesarios respecto al mantenimiento y poda de los árboles que se encuentran próximos a las líneas y conductores eléctricos de alta y media tensión.

Finalmente, advirtieron que este tipo de negligencias no solo genera severos perjuicios materiales a la red y complicaciones a cientos de usuarios, sino que también puede acarrear las consecuencias legales correspondientes para los responsables de los hechos.