Por las intensas lluvias, peligra la 47ª Peregrinación a Federación

La abundante lluvia registrada durante los últimos días puso en duda la realización de la 47ª Peregrinación a Pie a la Virgen Inmaculada Concepción de María, prevista para este sábado con destino a la ciudad de Federación.

El padre Roberto Percara, párroco de Federación, explicó en diálogo con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, que las condiciones actuales de los caminos son el principal motivo de preocupación y que el equipo organizador tomará una decisión definitiva este miércoles.

“Llovió mucho y los caminos están intransitables”, señaló Percara, quien remarcó que la tierra se encuentra completamente saturada y que las lluvias previstas para las próximas horas podrían complicar todavía más el panorama.

Este miércoles se toma la decisión

Percara pidió a los peregrinos mantenerse atentos a la comunicación oficial, ya que no se esperará hasta el viernes para resolver la situación.

“Primero estar atentos a lo que el equipo de los peregrinos, a nivel diocesano, defina mañana”, expresó el sacerdote.

En ese sentido, reconoció que, si las condiciones climáticas no mejoran, “no va a ser posible caminar este fin de semana”.

La alternativa ya está contemplada: la peregrinación sería reprogramada para el sábado 29 de agosto, fecha para la cual se espera un período de mayor estabilidad climática.

Una tradición que reúne a toda la región

La peregrinación constituye uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la región y reúne cada año a cientos de fieles provenientes de distintas localidades de Entre Ríos y Corrientes.

El recorrido comienza en El Tangá, desde donde los primeros grupos parten durante la madrugada. Está previsto que peregrinos de Federal, Chajarí, Villa del Rosario, San Jaime de la Frontera, Federación y Mocoretá, entre otras localidades, emprendan el camino.

En condiciones normales, el primer grupo comienza a caminar alrededor de las 2 de la madrugada y se estima que los peregrinos llegan a Federación cerca de las 11. Luego se desarrollan celebraciones religiosas sucesivas durante toda la jornada.

El lema elegido para esta 47ª edición es “Con María caminamos hacia un nuevo Emaús”, una consigna vinculada con el pasaje bíblico en el que Jesús resucitado se encuentra con dos discípulos que regresaban desanimados y los ayuda a recuperar la esperanza.

La lluvia complicó los caminos

El principal inconveniente no está solamente en la cantidad de agua caída, sino en el estado de los caminos rurales utilizados por la peregrinación.

Percara explicó que varios sectores son de tierra muy gredosa y que, debido al tránsito habitual de vehículos, camiones y colectivos, el terreno se encuentra en condiciones muy delicadas.

“Está tan saturada la tierra que ya no drena más el agua”, advirtió.

Incluso relató que un vecino de la zona recorrió recientemente el trayecto y le informó que existen varios sectores donde se formaron verdaderas lagunas sobre el camino.

A esto se suma que el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones, especialmente durante este miércoles y jueves, lo que podría hacer inviable la caminata prevista para el sábado.

Fe, esperanza y una convocatoria regional

Más allá de la eventual modificación de la fecha, el padre Percara destacó el sentido espiritual de la peregrinación y convocó a los fieles a vivirla como un verdadero acontecimiento de fe.

“Que sea un acontecimiento donde nos vamos dejando renovar y transformar el corazón para que sea más parecido al de Jesús”, sostuvo.

También invitó a quienes no puedan realizar el trayecto a acercarse a Federación para recibir a los peregrinos y participar de las misas.

La definición quedará ahora en manos del equipo organizador. Este miércoles se conocerá si la 47ª Peregrinación a Pie a la Virgen Inmaculada Concepción de María se realiza este sábado o si, debido a las condiciones climáticas, deberá trasladarse al 29 de agosto.