Por las lluvias, el cierre de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano se reprogramó para este lunes

La decisión fue tomada luego de que durante varias horas se intentara retrasar el inicio de las actividades siguiendo las recomendaciones de los meteorólogos, aguardando una mejora en las condiciones del tiempo. Sin embargo, ante la continuidad de las lluvias y con el objetivo de priorizar la seguridad del público, artistas y trabajadores del evento, finalmente se resolvió suspender la jornada del domingo.

De esta manera, toda la programación artística prevista para esa noche se trasladará íntegramente al lunes en el Predio Multieventos de San José de Feliciano, donde se realizará el cierre de una nueva edición de una de las fiestas populares más tradicionales del norte entrerriano.

Desde la organización también informaron que las entradas adquiridas para el domingo serán válidas para la jornada del lunes. En caso de que alguna persona no pueda asistir, en los próximos días se dará a conocer el lugar y horario para realizar la devolución del dinero. Para quienes no residan en la ciudad, se habilitará además un número telefónico para coordinar ese trámite.

Desfile tradicionalista y cierre artístico

La jornada de cierre comenzará a las 16:00 con el tradicional Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas, una de las actividades más convocantes del evento.

El desfile partirá desde la intersección de las calles Villaguay e Hipólito Yrigoyen y recorrerá diferentes arterias de la ciudad, pasando por Hipólito Yrigoyen, Sarmiento y San Martín, con paso por el sector de Plaza Independencia. Según lo informado por la organización, el circuito se realizará en dos vueltas para permitir que el público pueda disfrutar del paso de las delegaciones, jinetes y agrupaciones que representan las tradiciones entrerrianas.

Posteriormente, desde las 20:45, se llevará a cabo el gran cierre artístico en el Predio Multieventos. Sobre el escenario se presentarán Ballet Lázaro Blanco, Litoral Pyahjú, Gente de Ley, Los Herrera, Ramiro Alvez y Christian Herrera y La Caravana, entre otros artistas.

Durante la noche también se realizará el sorteo del bono contribución.

Entradas y recomendaciones

Desde la organización se informó que la entrada en puerta para el espectáculo nocturno tendrá un valor de 20.000 pesos. Además, quienes deseen ingresar con sillones deberán abonar 5.000 pesos para ubicarse en el sector frente al escenario.

Asimismo, se recordó que no estará permitido el ingreso con conservadoras al predio, aunque sí se podrá ingresar con equipo de mate.

Finalmente, desde la comisión organizadora agradecieron la comprensión del público ante la reprogramación y recomendaron asistir con anticipación, ya que el orden de las presentaciones podría sufrir modificaciones.

