Por los cortes de tránsito, comienza a sentirse en Concordia el avance del fenómeno de El Niño

La creciente del río Uruguay ya comienza a generar consecuencias concretas en Concordia y obligó a la Municipalidad a disponer cortes de tránsito en distintos sectores de la ciudad, como consecuencia del avance del agua.

Desde este miércoles 19 de agosto, la Dirección de Tránsito y Transporte lleva adelante interrupciones preventivas en diferentes puntos, principalmente en sectores cercanos a la costa y zonas bajas.

Las medidas se producen en un contexto de creciente del río Uruguay y forman parte de las acciones preventivas que se vienen adoptando ante el escenario asociado al fenómeno de El Niño, que mantiene en alerta a la región.

Los sectores donde hay cortes

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad de Concordia, los cortes se encuentran establecidos en los siguientes puntos:

Costanera Sur: desde la rotonda Almirante Brown hasta el ex lavadero de jaulas. En este sector permanece cortado el ingreso a la zona baja.

Avenida Teniente de Navío Rafael Mendoza y Batalla de Tucumán, en la denominada Zona Verde.

Coldaroli y 6 de Caballería.

Néstor Garat y Manuel Magariño.

Avenida Chabrillón y Manuel Magariño.

Las interrupciones buscan evitar la circulación hacia sectores que pueden verse afectados por el avance del agua y reducir riesgos para conductores y peatones.

Piden respetar las vallas

Desde el área de Tránsito solicitaron especialmente a los conductores y transeúntes no retirar ni atravesar las vallas o cortes de seguridad, ya sea a pie o utilizando vehículos.

Asimismo, se recomendó circular con extrema precaución en las zonas alcanzadas por las restricciones y hacerlo solamente cuando sea necesario, respetando en todo momento las señalizaciones instaladas.

La situación mantiene bajo atención a distintos sectores de la ciudad, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución del río Uruguay y preparando nuevas medidas preventivas ante la posibilidad de que la creciente avance sobre otros sectores bajos de Concordia.

Los cortes constituyen una de las primeras manifestaciones visibles en la ciudad del escenario hídrico que viene siendo advertido para la región y que mantiene en alerta a los organismos municipales y provinciales.