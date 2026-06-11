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Jueves 11 de junio de 2026
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Por préstamos informales se realizaron allanamientos y secuestros de 18 tarjetas de débito por usura y amenazas

En un operativo simultáneo realizado este martes por la tarde en Concordia, personal de la Comisaría Primera llevó a cabo dos allanamientos en el marco de una investigación por presunta usura y amenazas. Las medidas fueron dispuestas por el Juez de Garantías Nº 3, Dr. Rafael Ledesma, y permitieron incautar una importante cantidad de documentación, dinero en efectivo y elementos clave para la causa.
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Redacción 7Paginas

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La investigación judicial se inició tras la denuncia de una pareja del barrio Ex Aero Club. Según manifestaron los damnificados, habían contraído préstamos informales con dos personas conocidas bajo los alias de “Guti” y “Gula”. Las víctimas relataron que, a pesar de haber recibido el dinero y efectuar pagos parciales, los montos reclamados por los prestamistas aumentaban de forma desproporcionada. Además, denunciaron haber recibido amenazas que indicaban que, de no saldar las deudas exigidas, se apoderarían de manera ilegítima de sus muebles.

Resultados de los procedimientos y elementos secuestrados

Los operativos policiales se desplegaron en dos viviendas ubicadas en las inmediaciones de calles Ituzaingó y Zorraquín, y en Chile y Zorraquín. Como resultado de las requisas, los uniformados procedieron al secuestro de los siguientes elementos de interés para la Justicia:

Dinero en efectivo: 1.870.000 pesos argentinos y 300 dólares estadounidenses.

Dispositivos tecnológicos: Seis teléfonos celulares que serán peritados.

Documentación retenida: 18 tarjetas de débito bancarias y 9 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) pertenecientes a diferentes personas que no poseían ningún tipo de relación domiciliaria con el lugar allanado.

Elementos de registro: Un tarjetero de cuerina, un ticket de cajero automático con movimientos bancarios recientes y diversa documentación con anotaciones manuscritas vinculadas al otorgamiento y cobro de los préstamos.

Traslado e identificación de un sospechoso

Por disposición del fiscal interviniente, el Dr. Mario Figueroa, un hombre de 37 años conocido bajo el alias de “Gula” fue trasladado hacia la Jefatura Departamental de Concordia. El sospechoso fue derivado a la Sección Antecedentes Personales para su correcta identificación y quedó supeditado a la evolución de la causa que investiga el accionar de los denominados prestamistas informales.

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