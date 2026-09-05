¿Por qué el 5 de septiembre se celebra el Día del Scout en Argentina?

El 5 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Scout, una fecha especial para quienes integran este movimiento educativo que tiene presencia en distintos puntos del país y del mundo.

El lema “Siempre listo” se convirtió con el paso de los años en una de las expresiones más reconocidas del movimiento Scout, cuya misión es contribuir a la educación de niños y jóvenes a través de un sistema de valores que busca formar ciudadanos comprometidos y con un papel constructivo dentro de la sociedad.

La elección del 5 de septiembre tiene su origen en un mensaje que el general Severo Toranzo, entonces presidente de los Scouts argentinos, difundió en 1928 a través de las radios de todo el país.

En aquella oportunidad, Toranzo destacó el origen de la organización, sus objetivos y los principios fundamentales que guiaban al movimiento Scout.

Una fecha que cambió con el paso del tiempo

Durante varios años, el Día del Scout se celebró el 1 de septiembre, aunque posteriormente la fecha fue modificada y quedó establecida definitivamente el 5 de septiembre.

La conmemoración fue incorporada al Calendario Escolar para las escuelas primarias durante la década de 1940, junto a otras fechas relacionadas con instituciones y servicios fundamentales para la comunidad.

La importancia de una buena acción

Una de las características más reconocidas del movimiento Scout es la disposición de sus integrantes a realizar buenas acciones.

Para los Scouts, no importa tanto el tamaño o la importancia de la acción, sino el espíritu solidario con el que se realiza.

Por ese motivo, cada 5 de septiembre se invita a los integrantes del movimiento y a la comunidad en general a conmemorar la fecha procurando realizar una buena acción, como una manera de poner en práctica los valores de solidaridad, compromiso y servicio.

El origen del movimiento Scout

El movimiento Scout nació en el año 1907 y fue fundado por el inglés Robert Baden-Powell, considerado el creador del escultismo.

Baden-Powell definía al movimiento como un espacio de educación y aprendizaje a través de actividades, especialmente vinculadas con la vida al aire libre, que permitieran formar mejores ciudadanos.

Los Scouts constituyen un movimiento educativo voluntario, de carácter apolítico y abierto a personas sin distinción de raza o religión.

En la actualidad, el movimiento tiene presencia en numerosos países y reúne a millones de integrantes en todo el mundo.

En Argentina, el escultismo cuenta con miles de jóvenes y adultos que participan en grupos distribuidos en distintas localidades, desarrollando actividades de formación, solidaridad, servicio comunitario y contacto con la naturaleza.

Este 5 de septiembre, los Scouts vuelven a celebrar su día reafirmando una misión que se mantiene vigente: contribuir a la educación de los jóvenes y trabajar para construir una sociedad mejor.