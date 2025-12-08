Por trabajos del EDOS: Anticipan corte total en uno de los principales accesos a Concordia

La interrupción del tránsito obedecerá a trabajos que llevará adelante el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), los cuales se extenderán durante los primeros días de la semana, por lo que se prevé una afectación prolongada en la circulación vehicular en esa zona.

Según se detalló oficialmente, los sectores alcanzados por el operativo de corte serán los siguientes:

Avenida Independencia y calle Brown

Avenida Independencia y Pampa Soler

Avenida Independencia y calle Neuquén

Avenida Independencia y calle Chubut

Avenida Independencia y Boulevard Ayuí

Laprida y Boulevard Ayuí

Desde el municipio se solicitó a los conductores extremar las precauciones, respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal de Tránsito que estará trabajando en el lugar. Asimismo, se advirtió a la comunidad en general que en la zona donde se desarrollarán las tareas habrá un intenso movimiento de maquinaria pesada.

Se recomienda, en la medida de lo posible, optar por vías alternativas para evitar demoras y facilitar el desarrollo normal de los trabajos programados.