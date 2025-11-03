Por un posible drama pasional, un reconocido comerciante de Concordia intentó hacer volar un edificio y luego se intentó quitar la vida

Gracias al rápido accionar de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal policial, se logró evitar una tragedia de mayores dimensiones.

El hecho

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, alrededor de las 10:10 horas, vecinos y transeúntes advirtieron una densa columna de humo que salía del garaje del edificio, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en los pisos superiores, quienes evacuaron el lugar en medio de la desesperación.

Las primeras dotaciones de bomberos, al llegar al sitio, forzaron la puerta del garaje y lograron retirar dos vehículos: un Renault Kangoo y un Ford Transit, mientras que una camioneta Nissan se encontraba en llamas al fondo del garaje. En paralelo, personal del Grupo GEO de la Policía de Entre Ríos ingresó por una propiedad lindante y rescató con vida al propietario, quien fue hallado desvanecido y con cortes en una de sus muñecas, indicios de un intento de suicidio.

El hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia del servicio 107 al hospital Masvernat, donde permanece internado bajo custodia policial, en calidad de detenido

Posible origen intencional

El jefe de la Policía de Concordia, Crio. Mayor José María Rosatelli, confirmó a 7Paginas que las primeras pericias apuntan a un incendio intencional.

“Aproximadamente a las 10:30 tomamos conocimiento del incendio en este complejo de departamentos. Al llegar, observamos el fuego en la zona del garaje donde también funciona un local de refrigeración. Se extrajeron los vehículos y se logró sofocar el incendio antes de que se propagara”, detalló Rosatelli.

El jefe policial agregó que, tras analizar cámaras de seguridad y testimonios, se detectaron “indicios claros de intencionalidad” y que se puso en conocimiento del fiscal de género, Dr. Juan Pablo De Giambatista, debido a que el hecho estaría vinculado a una situación de violencia de género y conflicto de pareja.

“El fiscal se hizo presente en el lugar, ordenó diversas pericias y dispuso la aprehensión del señor Alsogaray, quien permanece con custodia en el hospital”, confirmó Rosatelli, quien confirmo que la pareja de este hombre y su hija menor de edad no se encontraban en el lugar al momento del hecho.

Intervención judicial y tareas periciales

En el lugar trabajaron peritos de Bomberos, Criminalística y la Policía Científica, quienes realizaron el relevamiento correspondiente para determinar la magnitud de los daños y el origen del fuego.

La Fiscalía de Género interviene en la causa, que se investiga como “intento de femicidio y tentativa de suicidio”, aunque las circunstancias se encuentran aún bajo evaluación.

Las autoridades destacaron el rápido y coordinado accionar de los bomberos y la policía, que permitió evitar una catástrofe mayor, ya que el edificio cuenta con departamentos habitados y locales lindantes.

“El personal arriesgó su vida para rescatar al propietario y controlar el fuego. De no haberse actuado con tanta rapidez, podríamos estar hablando de una tragedia mucho más grave”, remarcó Rosatelli.