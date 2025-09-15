Por un robo en la costanera: detienen a un peligroso delincuente de Concordia vinculado al narcomenudeo

El hecho que motivó las pesquisas ocurrió en la madrugada del pasado viernes en el Club Viajantes, situado en la Avenida Costanera y M. García, donde delincuentes dañaron el candado de un baño y sustrajeron diversos elementos. Tras realizar tareas investigativas y relevamientos fílmicos, se logró identificar a tres hombres como responsables del hecho.

Este domingo, a las 18:10 horas, se dieron cumplimiento a tres órdenes de allanamiento dictadas por la Jueza de Garantías Subrogante en el marco de la causa por robo. Los resultados fueron positivos: se secuestraron 101 envoltorios de cocaína, envoltorios de marihuana, una pistola de gas comprimido, $140.000 en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

Como consecuencia, se procedió a la aprehensión de un hombre por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las tareas para dar con los otros involucrados.

