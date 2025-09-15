7PAGINAS

Lunes 15 de septiembre de 2025
Por un robo en la costanera: detienen a un peligroso delincuente de Concordia vinculado al narcomenudeo

Un operativo policial llevado a cabo este domingo en Concordia permitió dar con un hombre dedicado al narcomenudeo, tras una investigación iniciada por un robo ocurrido en la costanera de la ciudad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

El hecho que motivó las pesquisas ocurrió en la madrugada del pasado viernes en el Club Viajantes, situado en la Avenida Costanera y M. García, donde delincuentes dañaron el candado de un baño y sustrajeron diversos elementos. Tras realizar tareas investigativas y relevamientos fílmicos, se logró identificar a tres hombres como responsables del hecho.

Este domingo, a las 18:10 horas, se dieron cumplimiento a tres órdenes de allanamiento dictadas por la Jueza de Garantías Subrogante en el marco de la causa por robo. Los resultados fueron positivos: se secuestraron 101 envoltorios de cocaína, envoltorios de marihuana, una pistola de gas comprimido, $140.000 en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

Como consecuencia, se procedió a la aprehensión de un hombre por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las tareas para dar con los otros involucrados.

