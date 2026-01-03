Por una causa de amenazas secuestraron cocaína y detuvieron a una pareja en Concordia

El procedimiento fue realizado en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías local y permitió el secuestro de tres envoltorios que contenían piedras de clorhidrato de cocaína compacta, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Como consecuencia del operativo, realizado en un sector vulnerable de la seccional cuarta, dos personas —un masculino y una femenina— fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia, imputadas por su presunta vinculación con el hecho investigado y por la tenencia de estupefacientes.

