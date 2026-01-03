7PAGINAS

Sábado 3 de enero de 2026
Por una causa de amenazas secuestraron cocaína y detuvieron a una pareja en Concordia

En el marco de una causa judicial en etapa de investigación por un hecho de amenazas ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2025, este sábado se llevó a cabo un allanamiento en la ciudad de Concordia, el cual arrojó resultados positivos.
El procedimiento fue realizado en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías local y permitió el secuestro de tres envoltorios que contenían piedras de clorhidrato de cocaína compacta, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Como consecuencia del operativo, realizado en un sector vulnerable de la seccional cuarta, dos personas —un masculino y una femenina— fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia, imputadas por su presunta vinculación con el hecho investigado y por la tenencia de estupefacientes.

