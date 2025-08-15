Por una Concordia más inclusiva y accesible

En coordinación con el área de Señalización Vial y Servicios Públicos, la Dirección de Tránsito y Transporte y la Dirección de Ingeniería, se están realizando tareas de demarcación, señalización y delimitación de espacios reservados para personas con discapacidad y movilidad reducida. Además, se habilitan zonas específicas para ascenso y descenso, con el fin de facilitar la circulación y el acceso seguro.

Las intervenciones se concretaron en diversos puntos del radio céntrico, entre ellos: 25 de Mayo y Güemes; 25 de Mayo y Vélez Sarsfield; Sarmiento y Vélez Sarsfield; Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo; Sarmiento y Quintana; Santa María de Oro y Luis; Buenos Aires y Entre Ríos; Buenos Aires e Hipólito Irigoyen; Hipólito Irigoyen y Roque Sáenz Peña; 1º de Mayo y Urquiza; Aristóbulo del Valle y Entre Ríos; Urdinarrain y Entre Ríos.

Desde la Secretaría de Salud remarcaron que estas acciones se enmarcan en una política pública sostenida que busca remover barreras físicas y urbanísticas, promover el respeto por los espacios reservados y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.