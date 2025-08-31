Por una denuncia del intendente Azcué detuvieron a una banda de narcomenudeo integrada por un ex policía

Tras las pesquisas llevadas adelante por la División de Drogas Peligrosas, el Juzgado de Garantías N°4, a cargo de la Dra. Gabriela Seró, libró una orden de allanamiento solicitada por el fiscal Fabio Zabaleta.

La irrupción fue ejecutada por la Guardia Especial, obteniéndose resultados positivos:

$335.000 en efectivo,

2,5 gramos de cocaína distribuidos en cinco envoltorios,

18,5 gramos de marihuana,

una balanza de precisión con restos de cocaína,

una tijera con restos de estupefacientes,

bolsas de nylon utilizadas para fraccionar la droga,

y cinco teléfonos celulares que serán peritados.

Como consecuencia, fueron detenidas tres personas: un joven de 18 años, una mujer de 41 y un hombre de 44 identificado como Diego Federico Differding, ex integrante de la Policía de Entre Ríos.

Según se confirmó a 7Paginas, Differding había sido dado de baja de la fuerza tras ser condenado por múltiples delitos, entre ellos sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves y robo agravado en concurso ideal con instigación a cometer delitos.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.