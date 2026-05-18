Posible llegada del niño: Cuáles fueron las medidas que acordó el comité de emergencia

Uno de los puntos importantes, a tener en cuenta por la comunidad, es que hasta el momento no hay datos precisos que señalen cuando podría darse el fenómeno, solo estimaciones y que hay un permanente monitoreo que realizan los organismos oficiales.

Ante ello, el Municipio informó sobre las distintas acciones que se vienen realizando con el fin de reducir el impacto de precipitaciones intensas o eventuales crecidas del río Uruguay como por ejemplo los trabajos que se ejecutaron en desagües, alcantarillas, reservorios y canales, en particular los arroyos Concordia y Manzores, fundamentales para garantizar un adecuado escurrimiento de las aguas superficiales en toda la ciudad.

Esto permitió un mejor drenaje del agua en la última crecida y por consecuencia, un menor efecto en zonas habitadas por lo que se reiteró el pedido a los vecinos de no arrojar residuos, ramas, desechos de construcción o cualquier otro elemento que impida el normal escurrimiento.

En lo que respecta a la Defensa Sur, se invirtió en el mantenimiento y refacción de los equipamientos y la realización de operativos de puesta en marcha del sistema de bombeo pluvial y de armado de compuertas en distintos puntos de la ciudad.

Otra medida fue la reubicación de 9 familias de zonas inundables a viviendas que se construyeron en Agua Patito y 15 viviendas más que están próximas a terminarse.

El intendente Azcué también solicitó a las áreas de la Municipalidad a que avancen en la revisión y condicionamiento de los espacios que se destinarán a las familias en caso de haber evacuaciones como también tener coordinadas las asistencias sanitarias, alimentarias o traslados.

COE ACTIVO

Sobre la reunión, Azcué sostuvo que el objetivo fue “compartir información y comenzar a prepararnos para el posible impacto que pueda tener el fenómeno. Frente a esto y sin entrar en un estado de alerta, empezar a trabajar en algunas medidas operativas, con un protocolo de actuación y establecer que el COE queda activo”.

“Como no sabemos con exactitud cuándo va a ocurrir este fenómeno y tampoco se sabe qué magnitud va a tener, nos obliga a prever pero lo que les pido a todos los vecinos es responsabilidad y que se manejen a través de los canales oficiales que es desde donde se va a estar dando a conocer el estado de situación y lo que la comunidad debe saber” puntualizó Azcué.

Por último, el intendente adelantó que en caso de ser necesario, se hará una convocatoria más amplia de instituciones, organizaciones sociales e intermedias a participar de una próxima reunión del COE.

El Comité Operativo de Emergencias está integrado por la Viceintendencia; las Secretarías de Coordinación de Gabinete y Hacienda, de Gobierno, Obras Públicas, Servicios Públicos, Desarrollo Humano, de Salud; las áreas de Higiene Urbana; Desarrollo Social, Electrotecnia, Seguridad Ciudadana, Tránsito, Descentralización Municipal, Entre Costanera y Comunicación y Prensa, además de representantes del Ejército Argentino; Prefectura Naval Argentina; Bomberos Voluntarios y Zapadores; Policía de Entre Ríos; Gendarmería Nacional; Cooperativa Eléctrica; Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Cruz Roja Argentina.