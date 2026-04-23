Posible narco de Concordia: detienen a un joven motociclista que transportaba una millonaria suma e intentó sobornar a la policía

Un procedimiento de rutina terminó con una importante detención y el secuestro de una suma de dinero cuya procedencia es materia de investigación. El hecho ocurrió este miércoles en las inmediaciones de las calles M. Bernard y G. Yoya, donde personal de la Comisaría Tercera realizaba un operativo de control.

Según pudo saber 7Páginas, los funcionarios policiales Juan Bonfiglio y Miguel Godoy procedieron a demorar a un hombre que se desplazaba a pie llevando a su lado una motocicleta. Al notar una actitud sospechosa, los efectivos realizaron la identificación correspondiente.

El hallazgo y el intento de soborno

Al revisar el rodado, una motocicleta marca Keller 110 cc, los uniformados descubrieron que en la baulera se ocultaba una suma importante de dinero en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones.

Al verse acorralado y sin poder justificar el origen de los fondos, el individuo intentó sobornar a los oficiales Bonfiglio y Godoy, ofreciéndoles una parte del dinero para que ignoraran el hallazgo y le permitieran continuar su camino. Ante esta situación, el personal policial procedió a su inmediata aprehensión por el delito de cohecho en grado de tentativa.

Investigación por estupefacientes

Del hecho se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Conti, y a la Jueza Dra. Sero M., quienes ordenaron las diligencias de rigor. En el lugar se secuestró:

La suma de dinero en efectivo (cuyo monto total se está peritando).

La motocicleta Keller 110 cc.

Un teléfono celular.

Documentación apócrifa que portaba el detenido.

Debido a las características del hallazgo —dinero en efectivo de distinta denominación y la falta de sustento legal del mismo—, la justicia inició una línea de investigación para determinar si el capital incautado proviene de la comercialización de estupefacientes en la zona. El detenido quedó alojado en la Alcaidía a disposición de las autoridades judiciales.