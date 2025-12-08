Posibles negligencias en las Termas del Perilago: dos graves accidentes con menores durante el fin de semana largo

Desde la redacción de 7Paginas se intentó establecer contacto con autoridades de CODESAL para obtener una versión oficial de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Un niño casi se ahoga en una pileta sin supervisión suficiente

El primero de los hechos, según reveló el sitio Diario del Sur Digital, ocurrió el sábado por la tarde en una de las piletas circulares del complejo termal. Un niño de aproximadamente cinco años comenzó a ahogarse en un sector donde no hacía pie. La dramática situación fue advertida por los guardavidas, quienes de inmediato iniciaron maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), ya que el menor no reaccionaba.

Mientras se desarrollaba el desesperante intento por reanimarlo, los presentes comenzaron a aplaudir insistentemente para llamar a la persona que estaba a cargo del niño. Finalmente, una ambulancia arribó al lugar, aunque, según testigos, la demora fue considerable debido a que en ese momento no había una unidad de emergencia disponible dentro del predio.

Otro accidente: una niña quedó con la mano atrapada en un desagote sin rejilla

El segundo hecho ocurrió el domingo y tuvo como protagonista a una niña que jugaba en una pileta de agua fría ubicada junto a los baños. De acuerdo al relato de personas que se encontraban en el lugar, la menor apoyó una mano en un desagote que no tenía rejilla de protección y fue succionada por la fuerza del agua.

El episodio generó un alto nivel de tensión entre los turistas y el personal del complejo. Finalmente debieron intervenir los Bomberos Zapadores, quienes realizaron un arduo trabajo para poder liberar a la niña: desagotaron una cascada con baldes y rompieron parte del cemento hasta lograr retirar la mano de la menor.

Durante el operativo, la desesperación y los nervios derivaron en fuertes discusiones, e incluso algunos turistas habrían intentado agredir verbal y físicamente a trabajadores de CODESAL.

Silencio oficial y creciente preocupación

Hasta el momento, desde el organismo administrador de las termas no se emitió ningún comunicado oficial ni se brindaron explicaciones sobre lo sucedido, a pesar de la gravedad de los hechos que involucraron a niños.

Los dos episodios reavivan el debate sobre las condiciones de seguridad en uno de los principales atractivos turísticos de la región, especialmente en fechas de alta concurrencia. La falta de respuestas oficiales, la demora de asistencia médica y la presencia de desagotes sin protección generan una profunda preocupación entre los visitantes y la comunidad.

Desde distintos sectores ya comenzaron a exigir una investigación urgente para determinar responsabilidades y, fundamentalmente, garantizar que no se repitan situaciones que pudieron haber terminado en una tragedia irreparable.