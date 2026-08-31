Potenciar y ampliar capacidades: interoperabilidad conjunta entre Armada y Fuerza Aérea

El pasado jueves la Fuerza Aérea Argentina recibió en las instalaciones del Área Material Río Cuarto, a personal que presta servicios en la Fuerza Aeronaval Nº 3, que la Armada Argentina tiene desplegada en Trelew, Chubut, y arribaron por medio de una aeronave P-3C Orión.

Durante la jornada se realizaron distintas exposiciones acerca de las capacidades de combate del sistema de armas F-16M, estableciendo un camino posible para el desarrollo y estandarización de procedimientos e implementación de redes tácticas entre ambos sistemas.

Además de los equipos operativos, pilotos, operadores de sensores y personal de mantenimiento de ambas instituciones, participaron representantes del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, del Comando de la Flota de Mar y del Comando de la Infantería de Marina.

El encuentro sirvió además para comprometer la realización de ejercitaciones operativas futuras, sentando las bases para la coordinación entre destinos e incrementando la interoperabilidad conjunta. Entre otros temas se abordaron las capacidades operativas de los aviones F-16M, la posibilidad de integración de sistemas, implementación del enlace Link-16.

Los asistentes pudieron presenciar además, una demostración en simulador, que les permitió un acercamiento a las tecnologías de vanguardia aplicadas al ámbito aeroespacial y de la defensa de nuestro país, de la mano del desarrollo del programa Peace Cóndor de la Fuerza Aérea Argentina, participando en conjunto de este salto cualitativo en el proceso de transformación operativa, tecnológica y logística que implica la incorporación del sistema de armas F-16.

Prensa Ministerio de Defensa