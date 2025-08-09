7PAGINAS

Viernes 8 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

Prefectura Concordia donó mercadería incautada a la Parroquia Inmaculada Concepción

En la mañana de este viernes, la Prefectura Concordia, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, concretó la entrega de mercadería incautada en procedimientos por contrabando, cumpliendo con una disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La donación, compuesta por vestimenta retenida en operativos propios, tuvo como destino final la Parroquia Inmaculada Concepción del barrio Parque Chiarizza, a cargo del padre Pedro Todone, institución que brinda asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La medida se enmarca en una causa instruida por infracción a la Ley 22.415 de normativa aduanera vigente, a partir de la cual la Justicia Federal dispuso que los bienes incautados fueran destinados a fines sociales.

La entrega, realizada en coordinación con la organización Arca, se concretó siguiendo los lineamientos establecidos por la autoridad judicial, convirtiéndose en un gesto solidario del Estado en favor de la comunidad.

Desde Prefectura Concordia destacaron a 7Paginas, que esta acción reafirma su compromiso institucional no solo en la prevención de ilícitos y el control del espacio fluvial y fronterizo, sino también en el fortalecimiento del tejido social a través de iniciativas que contribuyen al bienestar de los vecinos de la región.