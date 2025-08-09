Prefectura Concordia donó mercadería incautada a la Parroquia Inmaculada Concepción

La donación, compuesta por vestimenta retenida en operativos propios, tuvo como destino final la Parroquia Inmaculada Concepción del barrio Parque Chiarizza, a cargo del padre Pedro Todone, institución que brinda asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La medida se enmarca en una causa instruida por infracción a la Ley 22.415 de normativa aduanera vigente, a partir de la cual la Justicia Federal dispuso que los bienes incautados fueran destinados a fines sociales.

La entrega, realizada en coordinación con la organización Arca, se concretó siguiendo los lineamientos establecidos por la autoridad judicial, convirtiéndose en un gesto solidario del Estado en favor de la comunidad.

Desde Prefectura Concordia destacaron a 7Paginas, que esta acción reafirma su compromiso institucional no solo en la prevención de ilícitos y el control del espacio fluvial y fronterizo, sino también en el fortalecimiento del tejido social a través de iniciativas que contribuyen al bienestar de los vecinos de la región.