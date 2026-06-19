Prefectura Concordia frustró un contrabando hacia Uruguay y secuestró mercadería valuada en más de 6,4 millones de pesos

El procedimiento, segun supo 7Paginas, fue llevado adelante por efectivos de la Prefectura Concordia, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, junto a personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones. Las tareas se desarrollaban en el marco de patrullajes preventivos y acciones de vigilancia en inmediaciones del kilómetro 334,6 del río Uruguay.

Según informaron fuentes de la fuerza, durante una recorrida los uniformados detectaron a dos hombres que se encontraban cargando bultos sobre una embarcación a remo varada en la costa. Al advertir la presencia de los efectivos y pese a la voz de alto impartida por el personal de Prefectura, los sospechosos escaparon a través de una zona de densa vegetación.

En la huida, los individuos abandonaron parte de la carga e incluso arrojaron varios bultos al agua con la intención de evitar su secuestro. No obstante, los prefectos lograron asegurar el lugar y preservar la evidencia encontrada.

Tras la inspección del sector, los agentes hallaron trece bultos en el interior de la embarcación y localizaron un tráiler a escasa distancia de la costa, que habría sido utilizado para trasladar el bote hasta el punto de carga. De acuerdo con los elementos reunidos durante el procedimiento, la mercadería estaba preparada para ser cruzada ilegalmente hacia territorio uruguayo.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se ordenó el secuestro de todos los elementos involucrados y su traslado a la dependencia de Prefectura para su apertura, verificación y contabilización en presencia de testigos.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 212 botellas de bebidas alcohólicas de industria nacional, 241 frascos de jarabe medicinal natural de origen paraguayo, un bote de chapa de aproximadamente 6,5 metros de eslora y un tráiler para transporte de embarcaciones.

Las autoridades estimaron que el aforo total de la mercadería y los medios utilizados para la maniobra supera los 6,4 millones de pesos.

La investigación continúa bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, que procura identificar a los responsables del intento de contrabando y determinar si existen otros involucrados en la organización logística del traslado ilegal de la mercadería.

Desde la Prefectura Naval Argentina destacaron que este tipo de operativos forma parte de los controles permanentes que se realizan en la frontera fluvial para prevenir delitos vinculados al contrabando y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad y el comercio legal en la región.