Prefectura Concordia se enfrentó a tiros con una peligrosa banda de contrabandistas en el río Uruguay

Un violento enfrentamiento se registró en las últimas horas en el río Uruguay, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina –Delegación Concordia–, bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski, se topó con una banda de contrabandistas que intentaba trasladar mercadería hacia la República Oriental del Uruguay.

El operativo

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento tuvo lugar en el kilómetro 328,6 del río Uruguay, en la zona conocida como El Boyero. Allí, una patrulla fluvial junto a personal de la División de Investigaciones Criminales detectó dos embarcaciones cargadas con bultos.

Al intentar interceptarlas, los efectivos fueron emboscados desde la costa argentina por al menos siete delincuentes armados, quienes abrieron fuego contra las fuerzas federales. La rápida respuesta de Prefectura permitió repeler la agresión sin que se registraran heridos, asegurando la zona y evitando la fuga de las embarcaciones.

Detenidos e incautación

El accionar dejó como saldo dos hombres detenidos —ambos de nacionalidad argentina— y el secuestro de las dos embarcaciones. Además, se incautaron 43 bultos de mercadería ilegal, entre los que se encontraban prendas de vestir, calzado, bebidas alcohólicas, productos de limpieza y medicamentos.

El aforo de lo secuestrado asciende a 45 millones de pesos, lo que marca la magnitud de la maniobra delictiva.

Intervención judicial

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Concordia, dirigido por la Dra. Analía Ramponi, quien dispuso el traslado de los detenidos y de la mercadería a la sede de Prefectura. Más tarde, se realizaron allanamientos en dos domicilios vinculados a la investigación, con el objetivo de secuestrar armas, teléfonos y otros elementos de interés.

Compromiso de la fuerza

A través de un comunicado, la Prefectura Naval Argentina reafirmó su compromiso en la defensa de las fronteras y en la lucha contra el contrabando, destacando la valentía y el profesionalismo de los efectivos que intervinieron en el operativo.