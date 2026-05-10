Prefectura Concordia secuestró un cargamento de vodka valuado en más de 2 millones de pesos

En el marco de los operativos de vigilancia fluvial que se realizan de forma permanente en la zona de frontera, personal de la Prefectura Naval Argentina – Prefectura Concordia, bajo la conducción del Prefecto Jorge Ribinski, frustró una importante maniobra de contrabando durante la noche de este viernes 8 de mayo.

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 328,6 del Río Uruguay, en la zona conocida como «Paraje el Boyero», al sur de la ciudad. Mientras realizaban una patrulla de control, los efectivos detectaron movimientos sospechosos en la costa.

Fuga y hallazgo

Al aproximarse al sector, los uniformados observaron a dos individuos que se encontraban estibando bultos sobre un bote a remos que estaba embicado en la orilla. Al percatarse de la presencia policial, y aprovechando la espesa vegetación y la escasa visibilidad de la zona nocturna, los sospechosos emprendieron la fuga a pie, abandonando tanto la embarcación como la mercadería.

Al inspeccionar la zona, los efectivos hallaron un bote de chapa a remos, de 5 metros de eslora, cargado con 35 bultos envueltos en bolsas negras.

El cargamento

Una vez trasladado el operativo a la sede de Prefectura, se procedió a la apertura de los bultos en presencia de testigos. El recuento final arrojó el secuestro de:

264 botellas de vodka marca “NEW STYLE” de 1 litro cada una, de producción argentina.

01 bote de chapa con sus respectivos remos.

Según fuentes de la fuerza, el aforo total de los elementos incautados asciende a la suma de $2.484.000.