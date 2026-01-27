Prefectura de Salto rescató a dos argentinos en la zona de la represa Salto Grande

El hecho se produjo durante tareas de patrullaje realizadas por personal de Prefectura en la zona de seguridad de Salto Grande, a la altura del kilómetro 345,5 del río Uruguay. El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 12:30 de este domingo 25, cuando los efectivos advirtieron la presencia de dos personas en el agua solicitando auxilio y se dirigieron de inmediato al lugar.

Según se informó, los prefectos lograron rescatar a ambos hombres y ponerlos a salvo. Tras ser asistidos, se constató que se encontraban en buenas condiciones sanitarias.

Al ser entrevistados, los rescatados manifestaron que habían perdido el control del cano bote debido al fuerte oleaje en la zona, lo que provocó el zozobramiento de la embarcación y los obligó a abandonarla de inmediato. Asimismo, indicaron que el bote no contaba con matrícula, señalando que ello se debía a la normativa nacional vigente.

Una vez finalizado el rescate, las dos personas fueron entregadas a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes.