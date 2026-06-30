Prefectura Federación celebró su aniversario con un reconocimiento a la gestión de Bullrich y el reclamo por una recomposición salarial

La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Prefectura Federación, subprefecto Guillermo Mauro Coman, y contó con la participación de autoridades de la fuerza, funcionarios políticos, intendentes de localidades vecinas, representantes de otras fuerzas de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas y el cura párroco Roberto Percara.

Durante el acto fueron distinguidos los suboficiales retirados Héctor Mario Navarro, Alfredo David Capovila, José Lino Muchiutti y Florencio Ramón Godoy, al cumplirse 50 años de servicio vinculados a la institución.

Asimismo, se entregó un diploma de reconocimiento al ayudante principal Héctor Marcelo Robol por su destacada intervención en un procedimiento realizado en la ciudad de Chajarí, donde logró detectar en flagrancia una estafa, permitiendo la detención del sospechoso y el secuestro del dinero involucrado en el ilícito.

El mensaje institucional

Uno de los momentos centrales del acto fue la lectura del mensaje oficial de la Prefectura Naval Argentina, difundido simultáneamente en todas las dependencias del país con motivo del aniversario.

En el documento se destacó el compromiso y la vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la fuerza, remarcando que representan el principal sostén de una institución con más de dos siglos de historia al servicio de la Nación.

El mensaje también hizo un fuerte reconocimiento a la gestión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por impulsar una profunda reestructuración del sistema de salud destinado al personal de las fuerzas federales.

«Gracias a la firme voluntad política de nuestra ministra de Seguridad Nacional transformamos una necesidad histórica en una realidad concreta, garantizando para nuestro personal una cobertura de salud digna para estos tiempos», expresó el comunicado institucional.

Al mismo tiempo, las autoridades de la fuerza manifestaron la expectativa de que el Gobierno nacional avance en una mejora de los ingresos del personal.

«Confiamos en que prontamente se concretará la tan esperada recomposición salarial, convencidos de que el bienestar de nuestros hombres y mujeres constituye la piedra angular de nuestra grandeza», señala el mensaje oficial.

Modernización y presencia internacional

Durante el discurso también se repasaron los principales avances institucionales alcanzados en los últimos meses, entre ellos la modernización del sistema de navegación marítima, la capacitación internacional que brinda la fuerza a distintos países y el fortalecimiento de la cooperación con organismos regionales e internacionales.

Asimismo, se destacó el trabajo permanente que desarrolla la Prefectura Naval Argentina en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el lavado de activos y otros delitos complejos, además de las tareas de rescate, seguridad de la navegación y protección de los recursos naturales.

Finalmente, el mensaje concluyó con un reconocimiento a las familias del personal prefecturiano, al personal civil y docente, a los retirados y pensionados, y a quienes diariamente acompañan el trabajo de la institución, reafirmando el compromiso de continuar prestando servicio con profesionalismo, vocación y entrega en todo el territorio nacional.

Redaccion de 7Paginas