7PAGINAS

Viernes 21 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Prefectura Federación rescató a tres turistas que fueron arrastrados por el viento en el lago

En horas de la tarde de este viernes, personal de Prefectura Naval Argentina – Delegación Federación llevó adelante un operativo de rescate que permitió asistir a tres turistas, dos argentinos y un ciudadano mexicano, que habían sido arrastrados por fuertes ráfagas de viento mientras realizaban actividades acuáticas en el lago.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según supo 7Paginas, los visitantes practicaban wingfoil y stand up paddle cuando un repentino cambio en las condiciones climáticas los alejó de la costa, desplazándolos aproximadamente tres kilómetros aguas arriba de su punto de partida. Al notar la situación, efectivos de Prefectura activaron de inmediato el protocolo de emergencia.

La fuerza desplegó medios terrestres y acuáticos para dar con estas personas, logrando localizarlos y rescatarlos en buen estado. Ninguno de ellos requirió atención médica.

Desde la delegación resaltaron la rápida intervención del personal y recordaron la importancia de extremar precauciones ante cambios bruscos de viento y clima al practicar deportes náuticos en la zona.