Prefectura frustró un contrabando de ropa que tenía como destino la ciudad de Salto

El hecho, según supo 7Paginas, ocurrió en inmediaciones del arroyo Yuquerí Grande, a la altura del kilómetro 327,6 del río Uruguay, donde efectivos de la fuerza realizaban un patrullaje pedestre de rutina.

Detectaron movimientos sospechosos en la costa

Durante el operativo, los prefectos escucharon ruidos provenientes de la ribera, por lo que decidieron aproximarse al lugar para verificar la situación. Al llegar, observaron a un individuo cargando varios bultos en una embarcación a motor que se encontraba varada en la orilla, presuntamente con destino a la ciudad de Salto, en Uruguay.

También se indicó la maniobra se realizaría bajo la modalidad de contrabando, trasladando mercadería de manera ilegal a través del río.

El sospechoso escapó

Al advertir la presencia de los uniformados y tras escuchar la voz de “Alto Prefectura”, el individuo abandonó la carga y escapó hacia una zona de densa vegetación, logrando evadir a los efectivos pese al rastrillaje realizado en el sector.

Secuestro de mercadería y embarcación

Con intervención del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro de diez bultos que contenían 901 prendas de vestir, además de un bote de chapa de seis metros de eslora y un motor fuera de borda de 15 HP, elementos que habrían sido utilizados para concretar la maniobra ilegal.

El valor total de la mercadería incautada fue estimado en 16.885.000 pesos.

Controles en la zona de frontera

Desde la fuerza señalaron que este procedimiento forma parte de las tareas permanentes de control, vigilancia y prevención del delito que realiza la Prefectura Naval Argentina en la zona de frontera.

Estos operativos tienen como objetivo prevenir y combatir el contrabando y otras actividades ilícitas que suelen desarrollarse en sectores del río Uruguay utilizados para el cruce clandestino de mercaderías.