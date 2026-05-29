Prefectura frustró un contrabando en La Bianca y un sujeto escapó por el rio Uruguay

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Prefectura Concordia y de la División Investigaciones Criminales, dependencias que se encuentran bajo la conducción del prefecto Jorge Ribinski.

Según se informó a 7Paginas, los uniformados realizaban tareas de vigilancia y observación en la zona ribereña cuando detectaron movimientos sospechosos vinculados a una posible maniobra de contrabando.

De acuerdo a lo observado por los efectivos, un vehículo utilitario arribó hasta la costa del río al mismo tiempo que una embarcación a motor se aproximaba desde el agua.

En ese contexto, los prefecturianos advirtieron cómo varios bultos eran trasladados desde el rodado hacia el bote, presuntamente con destino a la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

Intentó escapar por el río

Al notar la presencia policial, uno de los involucrados abordó rápidamente la embarcación junto a parte de la carga y escapó por el río Uruguay, aprovechando la oscuridad y las características geográficas del lugar.

Ante esta situación, se desplegó inmediatamente un amplio operativo de búsqueda por agua y tierra, coordinándose además acciones con la Prefectura de Salto, aunque hasta el momento el fugitivo no pudo ser localizado.

Durante el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad domiciliados en Concordia, quienes se encontraban junto a un utilitario marca Fiat Fiorino.

Secuestraron 289 prendas extranjeras

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos hallaron cuatro grandes bultos que contenían un total de 289 prendas de vestir de origen extranjero.

Por disposición del Juzgado Federal de Concordia, se procedió al secuestro de la mercadería y también del vehículo utilizado para la maniobra ilegal.

Los involucrados quedaron supeditados a una causa por presunta infracción al Código Aduanero.

Desde Prefectura destacaron que la rápida intervención permitió impedir que la mercadería fuera trasladada ilegalmente hacia el vecino país, remarcando además el trabajo permanente que realiza la fuerza en la lucha contra el contrabando y los delitos transfronterizos.

Según se precisó, las prendas secuestradas poseen un valor estimado superior a los cinco millones de pesos, mientras que el aforo total del procedimiento —incluyendo el vehículo incautado— asciende a 10.960.000 pesos.