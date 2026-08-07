Prefectura incautó en Concordia un cargamento de ropa valuado en más de 52 millones de pesos que iba a ser contrabandeado a Uruguay

Un importante operativo realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina en Concordia permitió frustrar un presunto intento de contrabando de prendas de vestir hacia la República Oriental del Uruguay. El procedimiento culminó con el secuestro de mercadería y un vehículo, cuyo valor total supera los 52 millones de pesos.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, quienes desarrollaban tareas de prevención de delitos mediante un patrullaje terrestre con un vehículo no identificable en inmediaciones del kilómetro 343 de la margen derecha del río Uruguay.

Durante el recorrido, los uniformados detectaron una camioneta que llamó su atención y procedieron a inspeccionarla. En el interior del vehículo encontraron numerosos bultos con prendas de vestir que, de acuerdo con la investigación preliminar, tenían como destino una maniobra de contrabando hacia territorio uruguayo.

Como resultado del procedimiento, la Prefectura secuestró 2.946 prendas de vestir de distintos tipos, además de la camioneta utilizada para el traslado de la carga.

Según se informó a 7Paginas, el valor de la mercadería junto al vehículo fue estimado en más de 52 millones de pesos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con intervención del secretario penal Alan Bergdolt, quien dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de operativos forman parte de los controles permanentes que se realizan sobre la costa del río Uruguay con el objetivo de prevenir el contrabando y otros delitos federales en la zona de frontera.