Jueves 6 de noviembre de 2025
Premiarán la labor solidaria del médico concordiense Carlos Alfredo Barbás

El próximo 13 de noviembre, la Academia Nacional de Medicina entregará el Premio “Hipócrates” a la Trayectoria al recordado Dr. Carlos Alfredo Barbás, médico concordiense de destacada y extensa labor en el ámbito de la salud pública. La distinción será recibida por su familia, en reconocimiento a una vida dedicada al servicio, la solidaridad y el compromiso con las comunidades rurales de la región.
El Dr. Carlos Alfredo Barbás egresó como médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba en 1973 y se especializó en medicina laboral en la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de más de cinco décadas, desarrolló una carrera ejemplar orientada a mejorar la atención sanitaria en zonas rurales de Concordia, donde su nombre se convirtió en sinónimo de vocación y entrega.

Durante más de 30 años, dirigió los centros de salud de Nueva Escocia y Puerto Yeruá, impulsando el desarrollo de la atención primaria y fortaleciendo el vínculo entre la medicina y la comunidad. También se desempeñó en el Hospital Felipe Heras, ejerció en su consultorio privado, fue director del Sanatorio Concordia, auditor de OSDE y consultor en diversas instituciones.

Su incansable labor solidaria, marcada por un profundo sentido humano, le valió el reconocimiento de colegas, instituciones médicas y vecinos que valoraron su dedicación sin límites. El Dr. Barbás continuó ejerciendo su profesión hasta los 82 años, manteniendo siempre viva su pasión por la medicina y su compromiso con quienes más lo necesitaban.

El premio “Hipócrates” llega como un merecido homenaje a una trayectoria ejemplar que deja una huella imborrable en la salud pública entrerriana.