Preocupa la falta de enfermeros en el hospital de Federación, están trabajando sin descanso

El tema salió a la luz este lunes en el marco de la entrega de una estufa de esterilización automática digital de 175 litros destinada al área de Odontología, donada por el municipio. Allí, la directora del hospital, Dra. María Nilda Urquiza, y el intendente Ricardo Bravo coincidieron en que la principal urgencia es reforzar el plantel de enfermeros.

“Estamos trabajando con números no adecuados”

En diálogo con Radio UNO Federación, la Dra. Urquiza describió la problemática, “Actualmente contamos con 25 enfermeras para los 365 días del año, repartidas en guardia, internación y traslados. Imaginá que con cinco enfermeras por turno, si una sale en derivación y otra queda en guardia, realmente se trabaja con una sobrecarga enorme”.

La directora explicó que la situación obliga muchas veces a que el jefe y subjefe de enfermería deban cubrir turnos los fines de semana, “Están trabajando arduamente y prácticamente sin descanso, en números no adecuados para la magnitud del hospital”, enfatizó y comentó a modo de marcar el trato desigual que sufrió esta ciudad, comparando con el hospital de la ciudad de Feliciano que cuenta con mas de 50 enfermeros siendo que su número de habitantes no llega ni a la mitad de la población de Federación.

La mirada del Intendente

Por su parte, el intendente Bravo sostuvo que es necesario un esfuerzo conjunto para dar respuestas:

“La urgencia que tiene hoy el hospital es ampliar el personal de enfermería. Vamos a elevar notas y buscar una reunión con el gobernador, porque este es un compromiso que ya había asumido el ministro de Salud. La estructura del hospital creció, pero el presupuesto y el personal siguen siendo los mismos”.

Bravo también destacó que Federación ya no puede ser considerada solo un hospital de traslados, “Nuestra ciudad tiene una demanda enorme. Necesitamos sumar profesionales, equipamiento y servicios para resolver más cuestiones de salud acá mismo, sin depender siempre de Concordia”.

La situación de las ambulancias

En cuanto al parque automotor, Urquiza aclaró que actualmente funcionan tres ambulancias en condiciones, “Trabajamos en articulación con el 107, que es el que atiende toda la costa del río Uruguay. Cuando tenemos un inconveniente, ellos nos envían una unidad desde Concordia. El fin de semana, por ejemplo, una se quedó en ruta por un desperfecto, pero rápidamente fue reemplazada y reparada”.

Tanto la directora como el intendente confirmaron que han realizado gestiones para que una de las ambulancias que la CTM Salto Grande entregará a la provincia sea destinada a Federación.

Un reclamo que se repite

La falta de enfermeros en el Hospital San José no es nueva: varias gestiones anteriores ya habían elevado expedientes en busca de una solución. Sin embargo, el problema se ha profundizado en los últimos años debido al aumento de la demanda de atención en la ciudad.

El desafío ahora será lograr que los compromisos asumidos por las autoridades provinciales se traduzcan en más personal, más recursos y un hospital preparado para responder a las necesidades actuales de los federaenses.