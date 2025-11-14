Preocupación en Chajarí por el posible cierre del profesorado de Lengua y Literatura

La medida generó preocupación entre estudiantes, docentes y familias, quienes advierten que la desaparición de esta formación impacta directamente en el futuro profesional de los jóvenes y en la calidad educativa de toda la región. El profesorado ha sido, durante años, uno de los pilares para la formación de docentes en áreas clave como lectura, escritura y análisis literario, fundamentales para el desarrollo cultural y social.

Desde distintos sectores de la comunidad se pide que las autoridades educativas revisen la decisión y garanticen la continuidad de la carrera. Señalan que la formación de futuros docentes en Lengua y Literatura es indispensable para sostener la enseñanza en escuelas de la ciudad y zonas rurales, donde la demanda de profesionales sigue siendo alta.

Padres, alumnos y profesores solicitaron que el tema se haga público para generar conciencia y evitar que Chajarí pierda una oferta académica considerada esencial. Confían en que las gestiones y reclamos lleguen a los organismos correspondientes y se encuentre una solución que permita mantener el profesorado dentro del Instituto de Formación Docente.

Mientras tanto, el clima en la comunidad es de preocupación y expectativa, a la espera de una respuesta oficial que asegure la continuidad educativa de cientos de jóvenes en la región.

Con información de Noticias Chajari

Redaccion de 7Paginas