7PAGINAS

Viernes 14 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Preocupación en Chajarí por el posible cierre del profesorado de Lengua y Literatura

La comunidad educativa de Chajarí atraviesa momentos de incertidumbre ante la decisión de cerrar el profesorado de Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente, una carrera que dejó de abrirse en diciembre de 2024 por tratarse de una oferta académica “a término”.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

La medida generó preocupación entre estudiantes, docentes y familias, quienes advierten que la desaparición de esta formación impacta directamente en el futuro profesional de los jóvenes y en la calidad educativa de toda la región. El profesorado ha sido, durante años, uno de los pilares para la formación de docentes en áreas clave como lectura, escritura y análisis literario, fundamentales para el desarrollo cultural y social.

Desde distintos sectores de la comunidad se pide que las autoridades educativas revisen la decisión y garanticen la continuidad de la carrera. Señalan que la formación de futuros docentes en Lengua y Literatura es indispensable para sostener la enseñanza en escuelas de la ciudad y zonas rurales, donde la demanda de profesionales sigue siendo alta.

Padres, alumnos y profesores solicitaron que el tema se haga público para generar conciencia y evitar que Chajarí pierda una oferta académica considerada esencial. Confían en que las gestiones y reclamos lleguen a los organismos correspondientes y se encuentre una solución que permita mantener el profesorado dentro del Instituto de Formación Docente.

Mientras tanto, el clima en la comunidad es de preocupación y expectativa, a la espera de una respuesta oficial que asegure la continuidad educativa de cientos de jóvenes en la región.

Con información de Noticias Chajari

Redaccion de 7Paginas