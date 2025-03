Preocupación en Concordia por el arrojo de residuos en desagües, reservorios y arroyos

Desde la Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se lleva a cabo un arduo trabajo de limpieza en reservorios, desagües y alcantarillas. Estas tareas son fundamentales para garantizar el funcionamiento de los sistemas de drenaje pluvial, evitando inundaciones en momentos de lluvias intensas.

El secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro López, destacó la importancia de estos trabajos:

“Estos trabajos se realizan con recursos de la Municipalidad para que la ciudad se vea lo menos afectada posible cada vez que tenemos precipitaciones importantes. Un ejemplo de ello fue lo que pasó hace unos días, donde quedó comprobado que, a partir de la limpieza de los reservorios, el agua escurrió rápidamente”.

Sin embargo, López también expresó su preocupación por la reincidencia de prácticas irresponsables por parte de algunos vecinos:

“Lamentablemente, estamos observando que se ha comenzado a arrojar residuos en estos lugares. En el reservorio de calle Presidente Illia y Federación, donde estamos trabajando, nos encontramos esta semana con cubiertas arrojadas. Por eso pedimos a la comunidad en general que no hagan más este tipo de prácticas porque, si no, estos sectores se volverán a tapar cuando llueva, y es justamente lo que no queremos”.

La contaminación en el río Uruguay

El impacto ambiental de esta conducta se hace visible en el río Uruguay. Una fotografía tomada este miércoles en la zona conocida como el lavadero de jaulas, en la costanera sur de Concordia, muestra la alarmante acumulación de residuos que llegan al río arrastrados por los arroyos.

Entre los desechos observados se encuentran plásticos, pañales, ropa, cubiertas usadas y otros elementos que ensucian las aguas, agravando la presencia de verdín y poniendo en riesgo el ecosistema. Esta situación no solo genera un impacto visual negativo, sino que también amenaza la calidad del agua y la salud pública.

El llamado a la responsabilidad

La Municipalidad insta a los vecinos a tomar conciencia de la gravedad de este problema y a colaborar evitando arrojar residuos en los reservorios, desagües y cauces de agua. La acumulación de basura en estos puntos no solo genera taponamientos que pueden derivar en inundaciones, sino que también incrementa el deterioro ambiental y compromete la salud de todos los ciudadanos.

Es fundamental que la comunidad comprenda la importancia de preservar el medioambiente y contribuya activamente al cuidado de los recursos naturales, evitando conductas que afectan negativamente el entorno y la calidad de vida en Concordia.

Foto: Marcelo González

Con datos de Prensa municipal

Redacción de 7Paginas