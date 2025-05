Preocupación en Concordia y la región por el cierre de carreras en institutos superiores: “No hay proyecto de futuro sin educación”

La reciente decisión de cerrar carreras en varios institutos superiores públicos de Concordia ha encendido las alarmas en toda la región. Lo que algunos pueden ver como un simple ajuste administrativo, para muchas comunidades del noreste entrerriano representa una amenaza directa al acceso a la educación, al desarrollo local y a las oportunidades de los jóvenes. Porque, como se afirma con claridad: no hay proyecto de futuro sin educación.

Una pérdida que trasciende lo local

Las carreras de Geografía, Ciencia Política, Física, Biología, Química, Economía, Enología y el Profesorado de Nivel Inicial están en proceso de cierre progresivo o dejarán de abrir nuevas cohortes desde 2026. Y esto no ocurre por falta de vocación o matrícula, sino por falta de presupuesto.

En localidades como Concordia, San Salvador, Federal, Federación, Chajarí, entre otras, los institutos superiores representan mucho más que una opción académica: son espacios de arraigo, de formación de profesionales, de contención social y de generación de empleo. Son oportunidades reales para que cientos de jóvenes puedan quedarse en sus comunidades, estudiar y aportar al desarrollo local.

Sin embargo, esa posibilidad hoy está siendo cercenada por una serie de medidas que incluyen cierre de cohortes, suspensión de horas docentes, eliminación de cargos directivos y personal auxiliar. Lo que se presenta como una medida técnica, tiene un impacto humano directo: carreras que se apagan, docentes sin trabajo y estudiantes sin futuro.

El ajuste tiene nombres, materias y sueños

Los institutos afectados en Concordia son:

Instituto Técnico Superior: se cierra el Profesorado de Educación Secundaria en Economía y la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura.

Profesorado de Ciencias Sociales: cierre progresivo de las carreras de Geografía y Ciencia Política.

Instituto Superior de Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias: eliminación de Matemática, Física, Biología y Química.

Escuela Normal Superior “Domingo Faustino Sarmiento”: cierre del Profesorado de Nivel Inicial.

En todos los casos, se garantizará únicamente la finalización de estudios de los estudiantes que ya se encuentran inscriptos. No habrá nuevas cohortes a partir de 2026.

Menos recursos, más desigualdad

Aunque el presupuesto provincial 2025 presenta un aumento nominal en términos educativos, la inflación acumulada del 117,8% en 2024 hace que el aumento sea ficticio. A valores constantes, la inversión en educación cae de manera significativa.

Además:

La función educación pierde peso dentro del presupuesto total, cayendo del 31,2% en 2024 al 30,1% en 2025.

El financiamiento real del Consejo General de Educación (CGE) para el nivel superior se reduce en un 21,8%, dejando sin sustento económico a las carreras.

Estos datos no son simplemente técnicos: son los que explican por qué carreras con matrícula, con docentes comprometidos y con estructuras funcionando hoy están siendo desactivadas.

Educación: inversión, no gasto

La educación superior no es un lujo. Es una inversión en desarrollo humano, arraigo territorial e inclusión social. Cerrar una carrera no es simplemente “ahorrar”: es decirle a un joven que no podrá estudiar porque no nació en una ciudad con universidad; es excluir a los sectores populares del derecho a formarse y construir un futuro.

Los institutos superiores no solo educan: dinamizan la economía, sostienen el entramado social y generan empleos directos e indirectos. Su cierre no solo afecta a estudiantes y docentes, sino a toda la comunidad.

Un llamado urgente a la acción colectiva

Frente a esta preocupante realidad, es imprescindible un compromiso amplio y urgente. Gobiernos municipales, legisladores, gremios, universidades, cámaras empresarias, iglesias, centros de estudiantes y organizaciones sociales deben alzar su voz en defensa de la educación.

El llamado es claro: que el Gobierno de Entre Ríos asuma con responsabilidad su rol y aumente en términos reales el presupuesto destinado a la educación superior no universitaria. No hay otra forma de garantizar calidad, equidad y oportunidades para todos.

Porque cuando se cierra una carrera, no solo se apaga una luz en un aula: se apaga una esperanza colectiva. Y no podemos ni debemos permitirlo.

Roque Guillermo Benedetto – Docente, Contador Público y Abogado