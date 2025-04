Preocupación en el sector turístico: Burna llamó al diálogo constructivo entre políticos y privados de Federación

En diálogo con el programa Entre Lineas de Radio Uno Federacion, Burna hizo un llamado a todos los actores del turismo de Federación –tanto públicos como privados– a asumir una postura madura y responsable frente al escenario económico actual. “No es momento para hacer política partidaria con la baja del turismo, tenemos que cuidar la imagen de la ciudad y trabajar en conjunto”, remarcó.

El empresario explicó que el último fin de semana largo de Semana Santa dejó sensaciones encontradas: mientras que jueves, viernes y sábado mostraron buena ocupación –algunos alojamientos alcanzaron hasta el 90%–, el resto de los días estuvieron “muy tranquilos”, lo que contrastó con años anteriores cuando, gracias a la semana turística uruguaya, Federación vivía hasta nueve días de intenso movimiento.

“La caída de turistas uruguayos se nota mucho. Hoy venir a Argentina les resulta más caro, y eso nos afecta directamente”, explicó Burna, agregando que el turismo interno también se ve golpeado por el contexto económico. “La ocupación promedio estuvo un 30% por debajo respecto a años anteriores, y lo que viene en mayo y junio es aún más preocupante: hay establecimientos con apenas un 10% de reservas para todo el mes”, detalló.

Frente a este panorama, Burna fue claro: “Tenemos que cuidar a fondo nuestro producto. Desde el municipio hay que trabajar para sostener y mejorar las termas, y desde el sector privado ser cautos al momento de fijar precios. No podemos dejar de invertir en mantenimiento, calidad y servicio. Si el turista viene y no encuentra lo que espera, no va a volver”.

El empresario celebró acciones como la reciente campaña de promoción en medios nacionales, que posicionó nuevamente a Federación como destino, pero advirtió que no será suficiente sin un esfuerzo conjunto. “Tenemos que estar a la altura. No alcanza con visibilidad si no estamos cuidando lo que ofrecemos”.

Consultado sobre la relación con el Estado municipal, Burna fue sincero: “No estoy participando activamente de la Cámara local, pero sé que hubo reuniones y planteos. Lo importante es que esas reuniones no queden solo en palabras. Las críticas tienen que ser constructivas y ser tomadas como oportunidades de mejora, no como ataques”.

También se refirió a los mensajes que circulan en redes sociales: “Hay que tener cuidado. A veces se aprovechan momentos difíciles para sacar rédito político. Ni desde la oposición hay que buscar el error para hacer leña del árbol caído, ni desde el oficialismo hay que tomar cada reclamo como una persecución. Hoy Federación necesita unión y responsabilidad”, sentenció.

Por último, destacó que no se puede esperar todo desde la provincia o la Nación. “Tenemos que valernos por nosotros mismos. Federación tiene vuelo propio y condiciones para salir adelante, pero eso exige compromiso de todos. No podemos cambiar la macroeconomía, pero sí podemos decidir cómo enfrentamos esta situación. Nos jugamos el presente y el futuro de muchas familias que viven del turismo”.

Redacción de 7Paginas