Preocupación en Federación: secuestran casi dos motos por día y buscan reforzar los controles de tránsito

En diálogo con Radio UNO Federación, Alderete sostuvo que uno de los principales desafíos de su gestión será fortalecer la presencia de inspectores en la vía pública y avanzar en la capacitación del personal para mejorar tanto los controles como la relación con los conductores.

«Hay cosas que se hicieron bien y otras que debemos mejorar»

A pocos días de asumir al frente del área, Alderete destacó que conoce en profundidad el funcionamiento del sector por haber desarrollado durante años su carrera dentro de Inspección Municipal.

«Lo tomé como un desafío. Hay cosas que se hicieron muy bien y otras que no se están haciendo, y la idea es mejorarlas para beneficio de toda la comunidad», expresó.

El funcionario señaló que Federación presenta características particulares por su perfil turístico, donde muchos visitantes desconocen la circulación de las calles o relajan el cumplimiento de las normas de tránsito.

Casi dos motos retenidas por día

Uno de los datos que más llamó la atención es la cantidad de vehículos retenidos.

Según explicó Alderete, diariamente se confeccionan entre tres y cuatro actas de infracción, mientras que el promedio mensual refleja el secuestro de casi dos motocicletas por día.

«Es un número muy alto para una ciudad como Federación y uno de nuestros objetivos es reducir esas estadísticas mediante la prevención y la concientización», afirmó.

Documentación y casco, las principales faltas

El nuevo jefe de Inspección remarcó que muchas de las infracciones podrían evitarse cumpliendo con requisitos básicos como portar la licencia de conducir, la cédula de identificación del vehículo y el seguro obligatorio.

Además, insistió en la importancia del uso del casco en motociclistas y del cinturón de seguridad en automovilistas.

En ese sentido recordó que hoy gran parte de la documentación puede exhibirse de manera digital mediante la aplicación Mi Argentina, incluyendo la licencia de conducir, la cédula del vehículo, el DNI y el comprobante del seguro.

Multas que superan los 170 mil pesos

Consultado sobre el valor de las sanciones, Alderete explicó que el monto definitivo lo determina el Juzgado de Faltas, aunque precisó que algunas infracciones importantes, como circular con escapes modificados o sin casco, rondan actualmente los 177 mil pesos.

«No es un momento económico fácil para nadie. La mejor manera de evitar una multa es cumplir con normas muy simples», sostuvo.

Más inspectores y capacitación

Entre los objetivos de la nueva gestión figura aumentar la presencia de inspectores en las calles y brindarles mayor formación profesional.

Alderete adelantó que ya inició gestiones con organismos provinciales para organizar cursos de capacitación destinados al personal de tránsito.

«Queremos que el inspector tenga otra modalidad de trabajo, que pueda orientar primero al conductor y generar conciencia antes de llegar a una infracción», explicó.

Asimismo confirmó que continuarán los operativos conjuntos con la Policía de Entre Ríos y que en los próximos días mantendrá una reunión con las autoridades policiales para coordinar nuevas acciones.

Buscan incorporar controles de alcoholemia

Otro de los proyectos es implementar controles de alcoholemia de manera permanente.

El funcionario indicó que el municipio trabaja para contar con alcoholímetros y capacitar al personal para su utilización, con el objetivo de reforzar la prevención de siniestros viales.

También habrá controles bromatológicos

Finalmente, Alderete confirmó que continuarán los controles bromatológicos en comercios y que además se intensificará la fiscalización sobre los proveedores que ingresan mercadería a la ciudad.

«Los controles seguirán realizándose de manera sorpresiva, cualquier día de la semana y en distintos horarios, para garantizar el cumplimiento de las normas y proteger a los consumidores», concluyó el nuevo responsable del Área de Inspección Municipal.