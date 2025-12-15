Preocupación en Feliciano por la presencia de una menor involucrada en un homicidio ocurrido en Concordia

Según las expresiones públicas de vecinos, la adolescente identificada con las iniciales A.E.P., de 14 años, se encontraría alojada en Feliciano. La menor fue sindicada en el marco de la causa que investiga el asesinato de Jesica Noemí Bravo, de 26 años, ocurrido el pasado 9 de septiembre en el barrio Llamarada de la ciudad de Concordia.

De acuerdo a averiguaciones realizadas por un cronista de 7Paginas, la presencia de la adolescente en Feliciano tomó mayor notoriedad luego de algunos episodios conflictivos que se habrían registrado con otras menores de la ciudad. Uno de los testimonios que generó mayor repercusión fue el de Luz S., quien relató en su cuenta de Facebook una situación vivida por su hija de 13 años.

Según detalló, la adolescente junto a una amiga de 12 años se encontraban tomando mates en una plaza céntrica de la ciudad y decidieron ubicarse frente a la Jefatura de Policía “para estar más seguras”. En ese momento, siempre de acuerdo al relato, se acercaron dos chicas que estarían alojadas en el Copnaf, quienes comenzaron a insultarlas y luego las habrían amenazado con golpearlas.

“Por las características que me dio mi hija, la busqué en Facebook y cuando se la mostré me confirmó que era la menor que está involucrada en un asesinato en Concordia, con la muerte de una joven de 26 años”, expresó la mujer en su publicación.

Luz S. también señaló que junto a las adolescentes se encontraba una mujer adulta que presenció la situación, pero que luego se retiró del lugar con un niño. “Yo me pregunto quién se hace cargo de estas chicas, porque fui a hacer la denuncia y solo me tomaron una exposición, ya que son menores”, relató, reflejando la inquietud de varias familias de la ciudad.

Las manifestaciones generaron un fuerte debate en la comunidad de Feliciano, donde los vecinos reclaman mayor información oficial y medidas de resguardo, tanto para la menor involucrada como para el resto de los adolescentes,