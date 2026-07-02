Preocupación en La Criolla: Denunciaron al exintendente Nicolás Passarello por violencia de género y vecinos piden protección para la víctima

Vecinos de la localidad, quienes solicitaron estricta reserva de su identidad por temor a represalias, se comunicaron con la redacción de 7Páginas para visibilizar la delicada situación que atraviesa la trabajadora sanitaria, identificada como Analía Monjo.

El origen del conflicto y las medidas judiciales

De acuerdo con el relato de los vecinos, el primer episodio de violencia denunciado formalmente ocurrió el pasado 14 de abril. En esa oportunidad, el exjefe comunal ingresó al efector de salud pública y profirió severas amenazas contra la enfermera mientras cumplía con su jornada laboral.

A raíz de la denuncia judicial correspondiente, los magistrados intervinientes dictaron medidas restrictivas urgentes contra Passarello. La resolución le prohíbe de manera estricta acercarse a la víctima, concurrir al centro de salud local, mantener cualquier tipo de contacto (ya sea físico o por medios digitales) y realizar actos de hostigamiento o perturbación hacia la denunciante.

Denuncian que el hostigamiento continúa

A pesar de las órdenes vigentes emanadas por la Justicia, los allegados a Monjo advirtieron que la situación lejos está de haberse solucionado, señalando que el denunciado estaría violando las restricciones de forma solapada.

“Como amigos y vecinos estamos sumamente preocupados por su integridad física y su tranquilidad. Según nos comentó Analía, las amenazas continuaron y ahora están directamente relacionadas con su fuente laboral. Ella relató que Passarello le manifestó textualmente que volverá a ser intendente del pueblo y que su primera medida va a ser echarla de su puesto de trabajo”, explicaron a este medio.

Exigen garantías de seguridad

Ante este panorama de vulnerabilidad, la comunidad de La Criolla hizo un llamado público a las autoridades judiciales y policiales para que se realicen las pericias de rigor y se efectivice un control estricto sobre el cumplimiento de las mandas judiciales.

Los vecinos concluyeron remarcando que el único objetivo de dar difusión pública al caso es evitar que la situación escale a ribetes de mayor gravedad: “Queremos que se garantice de manera urgente el cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia y que se resguarde por completo la seguridad y la vida de Analía”.