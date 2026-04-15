Preocupación en La Criolla: un perro suelto causó graves lesiones a una vecina

Según se informó, una joven pareja realizaba su habitual paseo en bicicleta por calle Río Uruguay, en la zona ubicada frente a la estación del ferrocarril. La mujer se desplazaba en una bicicleta, mientras que su pareja la seguía llevando en una sillita a su hijo pequeño. En ese momento, un perro salió repentinamente con intenciones de morderla, lo que hizo que perdiera el control del rodado y cayera al suelo.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer —identificada como Rocío— sufrió la fractura de sus dos muñecas. Tras el incidente, fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica y debió ser enyesada en ambos brazos, con un tiempo estimado de recuperación de 35 días. La víctima es madre de dos niños, uno de ellos de muy corta edad.

De acuerdo a lo manifestado por testigos, tras lo ocurrido una mujer salió de una vivienda cercana y retiró al animal del lugar. Sin embargo, posteriormente no respondió a los llamados que le realizaron vecinos y los propios damnificados.

La pareja señaló además que el perro ya había protagonizado otros episodios similares, incluso intentos de ataque en ocasiones anteriores, situación que había sido advertida a sus presuntos dueños sin obtener respuestas.

Tras el hecho, se radicó la correspondiente denuncia en la comisaría local, mientras crece la preocupación entre los vecinos por la presencia de animales sueltos en la vía pública.

El caso reabre el debate sobre la tenencia responsable de mascotas y la necesidad de controles más estrictos, en busca de prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Con información de La Region digital

Redaccion de 7Paginas