Preocupación por la reiteración de actos de vandalismo en plazas de Concordia

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, el municipio continúa desarrollando trabajos de limpieza, mantenimiento y mejoras en parques, plazas y paseos, además de los operativos barriales que semanalmente se llevan adelante en diferentes sectores de Concordia.

Intervenciones en Plaza Urquiza

Durante los últimos días, las tareas se concentraron principalmente en Plaza Urquiza, donde con personal y recursos propios se realizaron diversas intervenciones para mejorar el estado del lugar.

Entre los trabajos ejecutados se destacan la refacción y pintura de bancos, la restauración de la fuente y del mástil, además de otras acciones destinadas a embellecer uno de los espacios públicos más utilizados por los vecinos.

Sin embargo, pocas horas después de finalizadas las tareas, varios de estos sectores amanecieron con daños producto de actos de vandalismo, lo que obligó al personal municipal a regresar al lugar para realizar nuevas reparaciones.

La situación se repitió nuevamente el miércoles, cuando volvieron a registrarse hechos similares, por lo que el municipio debió destinar otra vez tiempo, materiales y personal para dejar el espacio en condiciones.

Llamado a la comunidad

Desde el gobierno municipal señalaron que estas acciones no sólo afectan el patrimonio que pertenece a todos los concordienses, sino que también implican utilizar recursos que podrían destinarse a mejorar otros espacios públicos de la ciudad.

En ese sentido, se solicitó la colaboración de los vecinos para cuidar los espacios comunes y denunciar cualquier hecho de vandalismo que se observe.

“Los espacios públicos son de todos y el compromiso de la comunidad es fundamental para preservarlos”, remarcaron desde el municipio, destacando que el cuidado de plazas, parques y paseos permite que puedan ser disfrutados por todas las familias de Concordia.