Martes 25 de noviembre de 2025
Preocupante aumento de casos: en Entre Ríos se registran más de mil expedientes por mes por violencia contra mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio a conocer un informe que expone cifras alarmantes sobre la situación en la provincia. Entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 10.868 expedientes judiciales vinculados a violencia de género, lo que representa un promedio mensual de 1.086 casos. En Entre Ríos, se radica una denuncia cada 40 minutos.
Redacción 7Paginas

Según el relevamiento dado a conocer a 7Paginas, el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años. El organismo judicial remarcó que los datos buscan dimensionar la problemática y orientar políticas públicas de prevención y protección.

Las formas de violencia más frecuentes

El análisis refleja que la violencia psicológica continúa siendo la modalidad predominante, presente en 57% de los casos. Le siguen:

Violencia física: 28%

Violencia económica o patrimonial: 7%

Violencia sexual: 5%

Violencia simbólica o política: 3%

Desde la OVG se remarcó que la mayoría de las víctimas “sufre más de un tipo de violencia en forma simultánea”, lo que complejiza las intervenciones y las medidas de resguardo.

El hogar, el espacio de mayor riesgo

El informe advierte que el ámbito doméstico sigue siendo el escenario más recurrente de agresiones, concentrando el 79% de los hechos.

Un 15% ocurre en espacios públicos, institucionales o laborales, y un 3% corresponde a violencia digital o telemática.

“El hogar sigue siendo un lugar inseguro para muchas mujeres”, subrayaron desde la Oficina.

Quiénes son los agresores

Los datos muestran que:

El 66% de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.

El 97% de quienes ejercen violencia son hombres.

El informe destaca que “la mayoría de las violencias proviene de vínculos afectivos previos”, un patrón que se mantiene estable a lo largo de los años.

Denuncias, reiteración de hechos y revinculaciones

El 85,5% de las denuncias fueron realizadas directamente por las víctimas, aunque el 84,5% de los expedientes ingresa por vía policial. Entre enero y octubre se registraron 4.680 episodios de riesgo, y 1 de cada 2,3 corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor.

Esto significa que más de 4.600 mujeres realizaron una o varias redenuncias en lo que va del año.

Datos para fortalecer políticas públicas

El relevamiento se realizó con información aportada por distintos organismos judiciales y cargada al sistema REJUCAV, herramienta que permite seguir la evolución de los casos en tiempo real y ajustar estrategias de respuesta estatal.

Finalmente, la OVG recordó que las denuncias pueden efectuarse en dependencias policiales, unidades judiciales, llamando al 144 —línea gratuita disponible las 24 horas— o de forma online a través del sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.