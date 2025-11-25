Preocupante aumento de casos: en Entre Ríos se registran más de mil expedientes por mes por violencia contra mujeres

Según el relevamiento dado a conocer a 7Paginas, el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años. El organismo judicial remarcó que los datos buscan dimensionar la problemática y orientar políticas públicas de prevención y protección.

Las formas de violencia más frecuentes

El análisis refleja que la violencia psicológica continúa siendo la modalidad predominante, presente en 57% de los casos. Le siguen:

Violencia física: 28%

Violencia económica o patrimonial: 7%

Violencia sexual: 5%

Violencia simbólica o política: 3%

Desde la OVG se remarcó que la mayoría de las víctimas “sufre más de un tipo de violencia en forma simultánea”, lo que complejiza las intervenciones y las medidas de resguardo.

El hogar, el espacio de mayor riesgo

El informe advierte que el ámbito doméstico sigue siendo el escenario más recurrente de agresiones, concentrando el 79% de los hechos.

Un 15% ocurre en espacios públicos, institucionales o laborales, y un 3% corresponde a violencia digital o telemática.

“El hogar sigue siendo un lugar inseguro para muchas mujeres”, subrayaron desde la Oficina.

Quiénes son los agresores

Los datos muestran que:

El 66% de los agresores son parejas o ex parejas de las víctimas.

El 97% de quienes ejercen violencia son hombres.

El informe destaca que “la mayoría de las violencias proviene de vínculos afectivos previos”, un patrón que se mantiene estable a lo largo de los años.

Denuncias, reiteración de hechos y revinculaciones

El 85,5% de las denuncias fueron realizadas directamente por las víctimas, aunque el 84,5% de los expedientes ingresa por vía policial. Entre enero y octubre se registraron 4.680 episodios de riesgo, y 1 de cada 2,3 corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor.

Esto significa que más de 4.600 mujeres realizaron una o varias redenuncias en lo que va del año.

Datos para fortalecer políticas públicas

El relevamiento se realizó con información aportada por distintos organismos judiciales y cargada al sistema REJUCAV, herramienta que permite seguir la evolución de los casos en tiempo real y ajustar estrategias de respuesta estatal.

Finalmente, la OVG recordó que las denuncias pueden efectuarse en dependencias policiales, unidades judiciales, llamando al 144 —línea gratuita disponible las 24 horas— o de forma online a través del sitio oficial del Poder Judicial de Entre Ríos.