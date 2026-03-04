Presentan proyecto para declarar al mercosur libre de tráfico de fauna y trofeos de caza

El próximo lunes 9 de marzo en la legislatura cordobesa y en el marco de las sesiones ordinarias del Parlamento del Mercosur (Parlasur), se tratará un proyecto presentado por el parlamentario santacruceño de Unión por la Patria Franco Metaza que pretende declarar al Mercosur “zona libre de tráfico de fauna y trofeos de caza”.

El proyecto –que fue elaborado por la ONG cordobesa Pumakawa- cuenta con el apoyo de las más de las 70 ONG que forman el Observatorio de lo Silvestre –coalición de organizaciones socioambientales- y busca que los países del bloque implementen políticas públicas para prohibir la comercialización de fauna silvestre y trofeos de caza (cabezas, cuernos, plumas, pieles).

Si bien las leyes dictadas por el Parlasur no son vinculantes (obligatorias) para los países, sí son consideradas como recomendaciones para que cada uno de los países miembro las adopte.

