Presentarán “Concordia.Negocios”, un programa para fortalecer a emprendedores y PyMEs de la ciudad

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Productivo, en articulación con instituciones académicas y organismos vinculados al desarrollo económico, entre ellos la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.

El lanzamiento oficial se realizará el próximo lunes 3 de agosto, a las 10:00 horas, en el Centro de Convenciones Concordia, donde se presentarán los objetivos, alcances y la metodología de trabajo del programa.

La propuesta se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario y tiene como finalidad brindar herramientas concretas de gestión a negocios que ya se encuentran en funcionamiento, con el propósito de mejorar su competitividad y favorecer su crecimiento.

Capacitación intensiva para negocios en marcha

Como primera experiencia piloto, Concordia.Negocios ofrecerá un trayecto de formación intensiva destinado a emprendedores y empresarios de los sectores de comercio, servicios y turismo que ya cuenten con un emprendimiento en marcha.

El programa contempla ocho semanas de encuentros presenciales, durante las cuales los participantes trabajarán sobre cuatro ejes fundamentales vinculados a la gestión empresarial.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que la propuesta busca acompañar a quienes desarrollan una actividad económica, brindándoles herramientas para ordenar sus procesos, fortalecer sus estrategias comerciales y mejorar la toma de decisiones a partir de un mayor conocimiento de la realidad de sus propios negocios.