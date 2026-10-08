Presentarán “Cuadrilleros y Galponeros”, un libro que rescata las historias de los trabajadores del citrus

La actividad citrícola forma parte de la identidad productiva y social de Concordia y de buena parte de la región. Detrás de cada cosecha, sin embargo, existe una historia muchas veces poco conocida: la de los hombres y mujeres que recorren las quintas, trabajan por jornal y sostienen sus familias a partir de una actividad marcada por la estacionalidad y las condiciones del territorio.

Esa realidad es el eje de “Cuadrilleros y Galponeros”, el libro de Jorge Medina, que será presentado este sábado 10 de octubre, a las 17:30, en el espacio Bibliopatio del Centro de Convenciones de Concordia, en el marco de la II Feria Provincial del Libro.

La obra lleva como subtítulo “El trabajador del citrus: cuerpo, familia y territorio en el corredor Concordia-Federación-Chajarí-Villa del Rosario” y se presenta como un ensayo de historia social y testimonio de oficio.

Una mirada desde adentro

El libro pone el foco en quienes habitualmente aparecen detrás de las cifras de producción y de las estadísticas del sector: los trabajadores de la cosecha del citrus.

A través de sus vivencias, el autor aborda aspectos vinculados con el trabajo cotidiano, las relaciones familiares y el vínculo de los jornaleros con el territorio. Se trata de una aproximación que busca recuperar experiencias y testimonios de quienes conocen desde adentro las particularidades de una de las principales actividades productivas de la región.

La propuesta adquiere especial relevancia en un corredor donde la producción citrícola atraviesa distintas localidades y genera, durante las temporadas de cosecha, un importante movimiento de trabajadores.

“Cuadrilleros y Galponeros” busca, de esta manera, poner en primer plano a quienes realizan una tarea fundamental para que la fruta llegue desde las quintas hasta los galpones y posteriormente a los distintos mercados.

La presentación del libro será una de las actividades de la II Feria Provincial del Libro de Concordia, y constituye una oportunidad para conocer una investigación que combina historia social, territorio y testimonios de los propios trabajadores del citrus.

Gentileza: Exequiel Bond