Presentarán en Concordia el documental “Los fusilados de Racing”

Según adelantaron a 7Paginas, tras la proyección el realizador participará de manera virtual para compartir unas palabras que darán inicio a una charla-debate abierta al público.

La jornada también contará con la presencia del artista plástico Nicolás Pasarella, quien realizará un registro en vivo de la actividad desde su mirada artística y social.

Una investigación sobre un crimen impune

El documental reconstruye un hecho ocurrido en 1977, durante la última dictadura militar en Argentina. En las inmediaciones del estadio del Racing Club, en Avellaneda, cuatro hombres y dos mujeres fueron bajados de un camión y fusilados por efectivos del Ejército junto a un paredón.

La masacre permaneció oculta durante más de cuatro décadas y, hasta la actualidad, la identidad de las víctimas continúa sin confirmarse.

La investigación que da origen al film se apoya en documentos de la desactivada Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y en una labor periodística iniciada 45 años después del hecho, con el objetivo de reconstruir lo sucedido y aportar a la memoria histórica.

Memoria y debate

Desde la organización señalaron que la actividad busca generar un espacio de reflexión colectiva en torno a los derechos humanos, la memoria y la necesidad de mantener vigentes las investigaciones sobre crímenes de la dictadura.

La proyección en Concordia se enmarca en una serie de presentaciones que apuntan a visibilizar una historia que durante décadas permaneció silenciada, reafirmando el compromiso con la verdad y la justicia.