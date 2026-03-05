Presentarán en Concordia la publicación “mujeres argentinas en ciencia, referentes y protagonistas”

La actividad se realiza en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia y cuenta con la participación de la Dra. Nora Burroni, investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET.

La publicación reúne 34 trabajos de investigadoras argentinas, quienes comparten en primera persona sus investigaciones, experiencias y reflexiones sobre los desafíos y logros de hacer ciencia en la Argentina. Se trata de un material que no solo compila aportes académicos, sino que también produce memoria y pone en valor el rol de las mujeres como protagonistas del sistema científico nacional.

Las autoras desarrollan sus tareas en distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán, reflejando la diversidad territorial y disciplinar de la ciencia argentina. Las investigaciones presentadas atraviesan múltiples campos del conocimiento, desde la biología, la matemática, la física y la ingeniería hasta la seguridad alimentaria, la legislación, la antropología de las culturas alimenticias, la salud pública y el ambiente.

El Subsecretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, Prof. Carlos Gatto, destacó la importancia de esta iniciativa señalando que “esta publicación representa un reconocimiento al enorme trabajo que realizan las científicas argentinas, pero también es una invitación a mirar la ciencia desde una perspectiva más amplia, donde las mujeres tienen un rol fundamental en la generación de conocimiento y en la transformación de nuestra sociedad”.

Asimismo, remarcó que “desde el Museo Interactivo Costa Ciencia buscamos acercar la ciencia a la comunidad, y especialmente inspirar a las nuevas generaciones para que descubran en el conocimiento científico un camino posible de desarrollo, innovación y compromiso con el país”.

La presentación se realizará el sábado 7 de marzo, a las 20:00 horas, en el Museo Interactivo Costa Ciencia, y está abierta a toda la comunidad.

La propuesta constituye un homenaje a las científicas argentinas y, al mismo tiempo, una afirmación del lugar central que ocupan las mujeres en la producción de conocimiento y en el desarrollo científico de la Argentina.